Žebříček nejmilitarizovanějších zemí světa: Na vrcholu nenajdete USA ani Čínu

6. Rusko

Rusko zůstává jednou z nejvíce vyzbrojených zemí světa. V roce 2024 činily jeho vojenské výdaje rekordních 145,9 miliardy dolarů, což odpovídá 6,7 procenta HDP – o více než 40 procent více než v předchozím roce. Podle International Institute for Strategic Studies tak ruský obranný rozpočet rostl rychleji než rozpočty všech evropských zemí dohromady, pokud jde o tempo růstu.

Armáda čítá přibližně 1,1 milionu aktivních vojáků, tedy zhruba 6,9 vojáka na 1 000 obyvatel. Rusko má k dispozici i mimořádně rozsáhlý arzenál – podle The Military Balance 2025 vlastní přes 2 900 bojových tanků v aktivní službě. Dalších 4 700 tanků se nachází ve skladech, podle některých odhadů je ale asi jen 1 200 z nich možné rychle uvést do bojeschopného stavu. Do stavu ruských tankových kapacit významně zasáhla válka na Ukrajině, podle odhadů bylo na ukrajinském bojišti zničeno na tři tisíce ruských tanků.

Vysoká míra militarizace je důsledkem plnohodnotné války na Ukrajině, ale i dlouhodobé strategie Kremlu udržet status vojenské velmoci.