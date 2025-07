Škoda Auto ohlásila vynikající hospodářské výsledky za uplynulý půlrok, ke kterým výraznou měrou přispěl prodej čistě elektrických a plug-in hybridních vozů. Hlavně modelům Enyaq a Elroq se v Evropě velmi daří. Co je tajným škodováckým receptem?

Škodovka se v pololetí činila, její celosvětové prodeje přesáhly 504 tisíc vozů. Více než 409 tisíc z nich udala na evropských trzích. Meziročně si polepšila o deset procent, a to v době, kdy trh jako celek spíše stagnoval. Poprvé ve své 130leté historii se tak stala třetí nejprodávanější značkou na starém kontinentu. Významně k tomu přispěl prodej elektromobilů - 23 procent dodávek v Evropě tvořily právě vozy s baterií pod podlahou, případně plug-in hybridy. Podíl a tedy i význam těchto vozů na prodejích automobilky strmě roste, ještě před rokem převyšoval jen devět procent.

Od ledna do června si zákazníci odvezli 72 tisíc čistě elektrických vozů a dalších 21 400 plug-in hybridů, nejčastěji se jednalo o modely Enyaq, Elroq a elektrifikované Superby a Kodiaqy. Enyaq tak už s téměř 39 tisíci prodeji předstihl třeba i vzývaný Superb a zařadil se za Karoq a Fabii. Elroq, letošní novinka, patřil čtvrt roku k nejprodávanějším elektromobilům v Evropě. V Česku a Dánsku obsadil první místo za pololetí.

„Škodě prospívá prudký pokles zájmu o vozy Tesla v EU. Zároveň těží z aury domácí evropské kvalitní značky, není Teslou, ale ani neznámým Číňanem. Její elektromobily navíc ztělesňují přesně to, co na Škodě měli zákazníci vždy rádi. Tedy dobrou hodnotu za peníze, alespoň tedy na poměry elektromobilů, a širokou paletu různě výkonných motorizací,“ domnívá se Michal Razim z poradenské PwC.

Elektromobily táhnou prodeje Škoda Auto

Škoda podle něj také správně odhadla poptávku zákazníků s modelem Elroq. Ten je menší a levnější než Enyaq, ale má nabízet lepší užitnou hodnotu než konkurenční vyloženě malé elektrovozy za podobnou cenu.

Nic navíc nenasvědčuje tomu, že by měl odbyt „elektrik“ Škody v nejbližší době výrazněji zpomalit. Zásobník objednávek na Elroq a Enyaq koncem června čítal přes 120 tisíc aut. Květen, kdy byla značka evropskou dvojkou v segmentu elektromobilů, by tak nemusel být zdaleka posledním měsícem, kdy se Škoda zařadí k nejlepším na kontinentu.

„Ačkoliv měl Enyaq z počátku značné softwarové problémy, nevýraznou efektivitu pohonu a další potíže, Škodovce se jej podařilo doladit do velmi dobrého stavu. Na rozdíl od mnoha jiných elektromobilů vypadá docela konzervativně a má relativně „normální“ interiér, na rozdíl od příbuzných modelů značky Volkswagen,“ komentuje redaktor webu Auto.cz Michal Dokoupil.

Škoda zákazníky zaujala tím, že zůstala „obyčejná“. Že zákazník nutně nevyžaduje drastické změny designu exteriéru či interiéru, postupně zjišťují i další značky, které původně razily strategii na první pohled odlišných vozů. Příkladem může být například původní BMW i3 nebo VW ID.3. Výrazně se odlišují také elektromobily Tesla, v jejím případě se však o couvání z nastolené strategie hovořit nedá.

Škoda se zásadním způsobem nevzdálila od toho, na co jsou zákazníci zvyklí, zároveň ale využívá výhod elektrické platformy - nabízí prostorné interiéry a na rozdíl od většiny konkurence i více možností, jak nastavit rekuperaci.

„Do elektrické škodovky může přesednout člověk ze spalovacího auta a nebude ničím moc překvapený. Míří na trochu jiného uživatele než například Tesla. To samé platí i o menším Elroqu, který nabízí stejnou techniku, ale patří mezi levnější elektromobily. Oba jsou prostorné, mají velký dojezd a rychle se dobíjí. Škoda si také dokázala vybudovat za posledních třicet let dobrou pověst, ze které žije i v době elektrické,“ dodává Dokoupil.

Nový Elroq nabízí od 799 tisíc korun s marží, která se pohybuje „plus minus na černé nule“, jak uvedl člen představenstva automobilky Martin Jahn pro e15.cz v květnu. Management tím chce dosáhnout toho, aby byla cena elektrické novinky srovnatelná s modelem Karoq. V případě většího Enyaqu, jehož nová verze je k mání od 1,015 milionu, má být marže vyšší. „Dobře postavená modelová řada i pohonový mix, atraktivní cenové pozicování v relaci ke kvalitě auta i silný brand,“ vyjmenovává pilíře škodováckého úspěchu v elektromobilitě Petr Knap, odborník na autoprůmysl z EY.

Paradoxně ani při současném tempu prodejů elektromobilů by Škoda nesplnila emisní cíle, k nimž by měla dle evropské regulace směřovat. Podíl elektrických vozů na prodejích by totiž musel dosahovat alespoň čtvrtiny. K ní se mladoboleslavský výrobce výrazně přiblížil, ale zatím nepřekonal.