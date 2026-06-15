Farmak mění název na Czech-Gen. Proti asijské konkurenci sází na profesionalitu a zkušenosti
- Olomoucký výrobce léčivých látek Farmak mění po třiceti letech svůj název na CZECH-GEN a holding nově zastřešuje celou rodinnou skupinu.
Společnost reaguje na globální trh a místo masové asijské velkovýroby sází na zakázkový high-tech vývoj s vysokou přidanou hodnotou.
Vedle farmacie, která dodává produkty do desítek zemí světa, se holding nově zaměří také na kosmetiku, gastro provoz a vlastní developerské projekty.
Olomoucká společnost Farmak, významný vývojář a výrobce generických léčivých látek (API), mění po třech desetiletích název na CZECH-GEN. Strategický rebranding firmy podnikatele Jiřího Žáka reaguje na vývoj globálního trhu. Namísto snahy konkurovat asijským producentům v masové velkovýrobě sází česká firma na svou vysokou flexibilitu a kvalitu. Zásadní přidanou hodnotu staví na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, profesionality a dlouholetých zkušenostech, což ji mimo jiné otevírá dveře k technologicky náročnému zakázkovému vývoji. Společnost tak nadále plně rozvíjí své vlastní portfolio API a vedle toho rozšiřuje své kapacity v segmentu kontraktačních služeb.
Nově zvolený název v sobě jasně definuje hodnoty, na kterých úspěch olomouckého podniku stojí. „Název CZECH-GEN vyjadřuje onu reprezentaci kvalitní české práce – českého genu – ve světě, ale také fakt, že v naší firmě působí několik generací, a to jak ve vlastnické struktuře, tak mezi zaměstnanci, čímž vyzdvihujeme naši tradici a kontinuitu,“ vysvětluje zakladatel společnosti Jiří Žák. Nový název má zároveň silný komunikační potenciál směrem k výrobnímu portfoliu firmy. Svými účinnými látkami (API) se podílí na vzniku generických léků, které uvádí na trh její zákazníci téměř ve stovce zemí světa.
Společnost CZECH-GEN, a.s. si na mezinárodním trhu dlouhodobě drží pozici technologicky vyspělého a spolehlivého partnera. Současný globální farmaceutický trh vyžaduje od dodavatelů maximální flexibilitu a diverzifikaci rizik. Velcí farmaceutičtí hráči stále častěji vyhledávají stabilní evropské partnery, kteří jim dokážou garantovat stoprocentní jistotu dodávek, špičkovou kvalitu a komunikaci bez legislativních rizik.
„Naši silnou pozici na trhu s API si držíme díky technologické preciznosti, přísné kontrole čistoty látek a schopnosti projít mezinárodními audity bez jakýchkoliv překvapení. Pro naše partnerů jsme zárukou jistoty v dodavatelském řetězci, což je naše zásadní konkurenční výhoda,“ uvádí obchodní ředitel a člen představenstva Roman Buchtík.
Zakázkový vývoj a výroba
Vedle prodeje vlastních léčivých látek do téměř 70 zemí světa firma akceleruje druhou strategickou divizi – zakázkový vývoj a výrobu (tzv. CDMO). Farmaceutické firmy u olomouckých specialistů poptávají technologicky náročnější syntézy, robustnost chemických procesů a komplexní podporu registrační dokumentace pro jednotlivé světové trhy. Zatímco portfolio vlastních API generuje společnosti dlouhodobý byznys, CDMO projekty umožňují efektivně využít špičkovou odbornost místních týmů pro specifická high-tech zadání s vysokou přidanou hodnotou. „Budoucnost stavíme na tom, že vedle vývoje molekul dokážeme zákazníkům reálně řešit složité technologické výzvy,“ doplňuje dále Buchtík.
Transformace vlajkové lodi Farmak pod novou identitu CZECH-GEN jde ruku v ruce s celkovým rozvojem a diverzifikací rodinné skupiny. Celý holding se nově zastřešuje pod název CZECH-GEN GROUP, který vedle farmacie staví na dalších silných byznysových pilířích. Do holdingu patří také společnost MedicProgress, jež se specializuje na vývoj a výrobu kosmetiky, doplňků stravy, veterinárních produktů a zdravotních prostředků. Skupina nově chystá rozjet vlastní developerské projekty. Navíc úspěšně provozuje a rozvíjí gastro provoz, který doplňuje její široké podnikatelské portfolio.