Finanční správa varuje. Za tuto platbu v hotovosti hrozí pokuta až 500 tisíc korun
- V Česku platí zákonný limit 270 tisíc korun pro platby v hotovosti, při jehož překročení vzniká povinnost provést transakci bezhotovostně.
- Za porušení pravidla hrozí vysoké pokuty oběma stranám – fyzickým osobám až půl milionu korun a firmám či živnostníkům až pět milionů korun.
- Do denního limitu se sčítají všechny hotovostní platby mezi stejnými partnery za jeden den, včetně plateb v cizích měnách, zatímco vklady na bankovní účet či výběry z něj mají výjimku.
Snaha uhradit větší nákup či obchodní transakci v hotovosti se může v Česku výrazně prodražit. Zdejší legislativa totiž stanovuje striktní strop pro použití fyzických bankovek. Při jeho překročení hrozí vysoké finanční postihy všem zúčastněným stranám bez ohledu na to, zda jde o soukromé osoby, živnostníky nebo firmy.
Pravidla pro zacházení s fyzickými penězi definuje zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. Podle něj musí být bezhotovostně provedena každá platba, jejíž výše přesahuje hranici 270 tisíc korun.
Částku přesně do této výše ještě lze předat v bankovkách. Jakmile se však suma zvýší o pouhou jednu korunu, vzniká zákonná povinnost využít bankovní služby, upozorňuje server Poznatsvet.cz. Nezáleží přitom na tom, zda se platba uskutečňuje mezi podnikateli, v rámci rodiny nebo při běžném nákupu.
Odpovědnost leží na obou stranách
Zákonná povinnost platí stejně pro poskytovatele i příjemce peněz. Ten, kdo platbu provádí, nesmí limit překročit, a ten, kdo peníze přebírá, je v takové výši nesmí v hotovosti přijmout. Při případné kontrole se tak ani jedna ze stran nemůže hájit tím, že tento způsob úhrady navrhl obchodní partner.
Dodržování pravidel prověřují finanční a celní úřady. Finanční správa porušení zákona odhaluje nejčastěji během daňových kontrol, místních šetření a dalších prověrek. Jako důkazní materiál úředníkům slouží kupní smlouvy, účetnictví, příjmové doklady či jakákoli dokumentace, ze které je patrný způsob úhrady.
Pokuty za porušení zákona jsou nastaveny velmi přísně:
- Fyzické osoby mohou za předání či přijetí nadlimitní hotovosti dostat pokutu až 500 tisíc korun.
- Podnikající fyzické osoby a právnické osoby čelí sankci až do výše pěti milionů korun.
O konkrétní výši postihu rozhodují okolnosti a závažnost jednotlivých případů.
Rozdělení sumy do obálek nepomůže
Zákonný limit se posuzuje za jeden kalendářní den. Do celkového součtu se započítávají všechny hotovostní platby, které stejný plátce předá stejnému příjemci během 24 hodin. Pokud tedy kupující uhradí dopoledne 150 tisíc korun a odpoledne témuž prodejci předá dalších 150 tisíc, částky se sečtou. Výsledných 300 tisíc korun již představuje porušení zákona. Rozdělení peněz do více obálek nebo vystavení několika příjmových dokladů na tom nic nezmění.
Rozdělení plateb do různých dnů se podle zákona posuzuje samostatně. Z hlediska průkaznosti a právní jistoty je však i v těchto případech bezpečnější zvolit bankovní převod, který zanechává jasně dohledatelnou stopu.
Do denního limitu se započítávají také úhrady v cizích měnách. Eura, dolary či jiné měny se přepočítávají na české koruny podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou pro daný den. Reálný limit vyjádřený v cizí měně se tak v čase mění.
Kdy limit neplatí a jaké existují výjimky?
Zákon vymezuje situace, které se za platbu v hotovosti nepovažují. Strop 270 tisíc korun se nevztahuje na:
- vložení bankovek na účet u banky nebo jejich výběr z účtu,
- směnárenské obchody a běžnou výměnu bankovek či mincí,
- předání hotovosti oprávněné společnosti, která zajišťuje její přepravu a zpracování.
Stejně tak platí výjimka pro vybrané specifické transakce. Limity se neaplikují na některé platby daní, cel a poplatků, povinné platby z pracovněprávních vztahů, výplaty důchodů nebo plnění ze soukromého pojištění.
U všech ostatních větších obchodních transakcí se však vyplatí sjednat bezhotovostní převod předem. Přestože předání hotovosti může na první pohled vypadat jednodušeji, riziko vysokých sankcí pro obě strany jednoznačně hovoří ve prospěch bankovního účtu.