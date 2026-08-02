Lidl a Kaufland končí s elektromobily, Češi zažívají investiční noční můru, ruský zbrojař prodává palác
- Lidl a Kaufland končí s elektromobily. V Německu zjistili jejich hlavní slabinu
- Investiční sen se mění v noční můru. Řada Čechů neví, jestli své peníze ještě uvidí
- Šla jen kolem. Návrhářka za pár minut koupila starý domek v Čakovicích, dnes je z něj luxusní vila
- Ruský zbraňový mág prodává svůj karlovarský palác. Za Jelcina vyvážel ponorky a stíhačky do světa
- Zapomeňte na Itálii či Španělsko. Turisté masově objevují úplně jiné země
Podívejte se na přehled nejzajímavějších článků uplynulého týdne.
Šla jen kolem. Návrhářka za pár minut koupila starý domek v Čakovicích, dnes je z něj luxusní vila
Šla tehdy jen kolem. A přestože s manželem dům nikdy nechtěli, před jedním se zničehonic zastavila. „Na osud ani žádné energie nevěřím, ale prostě jsem se zastavila. Vypadalo to jako z babiččina údolí, viděla jsem růžové keře, obrovskou třešeň, malý domeček a taky ceduli Na prodej,“ vypráví Veronika Štěrbová. Hned zavolala.
Lidl a Kaufland končí s elektromobily. V Německu zjistili jejich hlavní slabinu
Obchodní řetězce Kaufland a Lidl si už v Německu nepořídí žádný nový čistě elektrický osobní vůz. Správcům firemních flotil to nově zakazuje politika mateřské společnosti Schwarz Gruppe, která přitom dlouhodobě zdůrazňuje svou snahu o ochranu životního prostředí. Skupina doplácí na rychlý propad zůstatkových hodnot elektromobilů, který paradoxně způsobují rychlý technologický pokrok i státní dotace.
Investiční sen se mění v noční můru. Řada Čechů neví, jestli své peníze ještě uvidí
Poslední týdny přinesly hned několik otřesů na trhu s dluhopisy českých firem, otazníky visí nad miliardami korun drobných investorů. Zásadním selháním trhu je distribuce toxických emisí motivovaná čistě provizí prodejce, jehož zájmy jdou přímo proti investorům. Trhu zásadně chybí terapeutický precedens: pravomocné odsouzení konkrétního dluhopisáře i prodejců za podvod.
Ruský zbraňový mág prodává svůj karlovarský palác. Za Jelcina vyvážel ponorky a stíhačky do světa
Jedna z nejcennějších historických vil v Karlových Varech je aktuálně na prodej. Případnou transakci komplikuje nejen zásadní odliv tradiční klientely z lázeňského města, ale také přísná pravidla pro prověřování majitelů. Luxusní sídlo prodává někdejší klíčový muž ruského zbrojního byznysu, který v devadesátých letech řídil obří státní přesuny vojenské techniky do celého světa.
Zapomeňte na Itálii či Španělsko. Turisté masově objevují úplně jiné země
Které země překvapivě předběhly tradiční evropské destinace? Proč lákají stále více turistů? Jak se vyrovnávají s miliony nových návštěvníků? Tradiční turistické velmoci tentokrát ustupují do pozadí. Žebříček sestavený podle dat OECD Tourism Trends and Policies 2026 ukazuje, které destinace po pandemii rostly nejrychleji a jak výrazně se proměňuje mapa světového cestování.