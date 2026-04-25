Agentura S&P snížila rating Slovenska. Zemi zdraží dluh
Slovenské ministerstvo financí v reakci uvedlo, že krok S&P byl očekávaný.
S&P odhadla, že růst slovenské ekonomiky země letos zpomalí na půl procenta z tempa 0,8 procenta loni.
Opozice žádá demisi šéfa státní kasy.
Mezinárodní ratingová agentura S&P oznámila, že snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Slovenska o jeden stupeň na úroveň A. Poukázala na slabý růst slovenské ekonomiky a pomalejší než předpokládané ozdravení veřejných financí.
Výhled ratingu pak S&P změnila na stabilní z negativního, což znamená, že ho v nejbližší době nehodlá měnit. Slovenské ministerstvo financí v reakci uvedlo, že krok S&P byl očekávaný, neboť dosavadní rating země u S&P byl podle něj vyšší než u jiných agentur. Nejsilnější opoziční hnutí Progresivní Slovensko (PS) v tiskové zprávě vyzvalo šéfa státní kasy Ladislava Kamenického k rezignaci.
Slovenská ekonomika zpomalí
S&P ve své zprávě odhadla, že růst slovenské ekonomiky země letos zpomalí na půl procenta z tempa 0,8 procenta loni. Očekává také pomalejší ozdravování veřejných financí, a to kvůli blížícím se parlamentním volbám a kvůli výdajům na obranu a sociálním transferům. Pro letošek agentura odhaduje deficit veřejných financí Slovenska v přepočtu na 4,7 procenta výkonu ekonomiky. To by i po třech kolech konsolidačních opatření současného kabinetu premiéra Roberta Fica znamenalo horší výsledek oproti loňsku i ve srovnání s rozpočtovým výhledem vlády, který pro letošek předpokládá schodek 4,1 procenta hrubého domácího produktu.
„Rating od agentury S&P byl dlouhodobě o dva stupně vyšší než hodnocení od ostatních agentur. Tento krok jsme kvůli situaci v Evropě a ve světě už déle očekávali a dlouhodobě ho zohledňovali také investoři, rozhodnutí nemá tedy žádný vliv na úvěrový kredit Slovenské republiky,“ uvedl v komentáři Kamenický.
Zdražení dluhu, méně investorů
Podle slovenského expremiéra a europoslance za PS Ľudovíta Ódora snížení ratingu Slovenska v praxi znamená vyšší splátky státního dluhu, méně peněz v rozpočtu a méně investorů. Uvedl, že případná úspěšná konsolidace veřejných financí by naopak měla vést ke zlepšení ratingu země. Kamenický by podle něj měl odstoupit z funkce ministra.
Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, neboť jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Česko má od S&P vyšší rating než Slovensko, a to na úrovni AA-.