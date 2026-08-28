Air Bank hlásí rekordní pololetí. Zisk skočil o pětinu, klientů už má 2,1 milionu
- Skupina Air Bank zvýšila v prvním pololetí čistý zisk o 23 procent na 2,232 miliardy korun a rozšířila svou klientskou základnu na 2,1 milionu.
Výnosy skupiny ze skupiny PPF vzrostly o 15 procent na 6,3 miliardy korun, přičemž stoupl i objem úvěrů a celkových vkladů.
Růst zisku Air Bank odpovídá obecnému trendu letošního roku, kdy si vyšší hospodářské výsledky připisuje většina velkých českých bank.
Skupině Air Bank, kterou tvoří stejnojmenná banka zahrnující i značku Zonky a český a slovenský Home Credit, v prvním pololetí stoupl čistý zisk o 23 procent na 2,232 miliardy korun. Počet klientů skupiny letos vzrostl o 53.000 na 2,1 milionu. Skupina o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Také ostatním velkým bankám letos zisky většinou rostly.
Výnosy skupiny Air Bank meziročně vzrostly o 15 procent na 6,3 miliardy korun. Správní a režijní náklady se zvýšily o osm procent na 2,5 miliardy korun. Aktiva vzrostla o tři procenta na 232,4 miliardy. Čisté úvěrové portfolio stouplo o sedm procent na 140,3 miliardy korun. Vklady zákazníků narostly o tři procenta na téměř 198 miliard korun.
„Dnes už pokrýváme prakticky všechny hlavní potřeby, které lidé řeší v souvislosti se svými penězi, od každodenního bankovnictví přes financování až po investování,“ komentoval výsledky předseda představenstva Air Bank Michal Strcula.
Banka měla ke konci června 1,68 milionu klientů. Dvě třetiny nových klientů si zakládají účet přímo prostřednictvím mobilní aplikace, která je tak primárním akvizičním i komunikačním kanálem pro klienty napříč věkovým spektrem. U nezajištěných spotřebitelských půjček si banka prostřednictvím značek Air Bank a Zonky udržuje čtvrtinový podíl na trhu. Počet poskytnutých nových úvěrů vzrostl ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 9,5 procenta.
Společnosti Home Credit v ČR a na Slovensku v prvním pololetí 2026 financovaly nové úvěry v objemu o téměř deset procent vyšším než ve stejném období roku 2025. Portfolio úvěrů poskytnutých klientům od počátku roku narostlo o 1,6 miliardy korun, tedy o pět procent. Zákaznická báze převyšuje 397.000 klientů.
Air Bank a Home Credit ČR a Slovensko jsou součásti společnosti PPF Financial Holdings, patřící do skupiny PPF. Ta investuje do mnoha odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe.