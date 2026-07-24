Češi si berou úvěry ve velkém. Moneta díky tomu výrazně zvýšila zisk
- Čistý zisk Monety za první pololetí vzrostl o 8,1 procenta na 3,3 miliardy korun.
- Banku táhl silný růst nových úvěrů, zejména hypoték a financování firem.
- Vedení očekává, že letošní zisk překoná původní plán o zhruba 200 milionů korun.
Čistý zisk Moneta Money Bank letos v prvním pololetí vzrostl meziročně o 8,1 procenta na 3,3 miliardy korun. Provozní výnosy se zvýšily o 6,5 procenta na 7,2 miliardy. Vyplývá to z neauditovaných konsolidovaných finančních výsledků, které dnes banka zveřejnila na webu. K růstu výnosů podle banky přispělo hlavně navýšení úrokového výnosu díky růstu objemu nově poskytnutých úvěrů a úpravě sazeb hypoték.
Hypotéky a úvěry výrazně zrychlily růst
„Nadále směřujeme ke splnění cíle dosáhnout minimálního čistého zisku ve výši 6,6 miliardy korun a očekáváme, že jej o 200 milionů korun překonáme,“ uvedl předseda představenstva Monety Tomáš Spurný.
Čistý úrokový výnos v pololetí meziročně vzrostl o 8,5 procenta na 5,2 miliardy korun. Objem nových úvěrů stoupl oproti stejnému období loňského roku o 43,9 procenta na 51,7 miliardy. U nově poskytnutých hypoték dokonce růst činil 61,8 procenta na 14,6 miliardy.
Objem spotřebitelských a ostatních retailových úvěrů se zvýšil o 23,3 procenta na 15,3 miliardy. V komerčním segmentu vzrostl objem nových úvěrů pro malé a střední podniky o 58,2 procenta na 16,6 miliardy a objem nových úvěrů pro živnostníky a malé firmy o 29,9 procenta na 5,2 miliardy.
Celkové úvěrové portfolio banky vzrostlo meziročně o 9,1 procenta na 310 miliard korun. Hypoteční portfolio se rozrostlo o čtyři procenta na 138 miliard a spotřebitelské úvěry se zvýšily o 9,9 procenta na 42,9 miliardy. Úvěry pro živnostníky a malé firmy rostly o 27,5 procenta na 23,4 miliardy a investiční úvěry o 20,8 procenta na 64,3 miliardy.
Čistý výnos z poplatků a provizí se bance zvýšil o 6,2 procenta na 1,8 miliardy korun. Hlavním zdrojem byly podle Monety výnosy z distribuce investičních produktů, které meziročně stouply o 33,3 procenta na 544 milionů. Výnosy z distribuce pojistných produktů dosáhly 598 milionů korun.
Moneta míří na rekordní celoroční výsledek
Klienti Monety investovali v prvním pololetí letošního roku do investičních fondů celkem 10,9 miliardy korun. K 30. červnu činil zůstatek prostředků v investičních fondech 88,7 miliardy, což bylo o 31,5 procenta více než loni ke stejnému termínu.
Celkové provozní náklady se podle banky držely na stabilní úrovni 2,9 miliardy korun. Náklady na zaměstnance vzrostly oproti loňsku o 8,8 procenta na 1,3 miliardy, zejména v důsledku mírného růstu mezd a vyšších jednorázových odměn vázaných na výsledky. Nárůst kompenzovaly poklesy odpisů o 8,7 procenta na 534 milionů a správních nákladů o 7,4 procenta na 762 milionů. Regulatorní poplatky vzrostly o 8,7 procenta na 212 milionů korun.
Konsolidovaná bilanční suma Monety se k 30. červnu meziročně zvýšila o 4,5 procenta na 525 miliard korun. Růst táhly především klientské vklady, které vzrostly o 3,7 procenta na 454 miliard.
Moneta Money Bank je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze. Největším akcionářem Monety je finanční skupina PPF. Ta dříve usilovala o spojení Monety se svou skupinou Air Bank, plán ale padl. Počet klientů Monety činil letos ke konci pololetí stejně jako loni asi 1,6 milionu.