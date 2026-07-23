Oblíbená platforma odejde za pár dní z Česka. Lidem umožňuje nakoupit jídlo za výhodné ceny
- Z Česka odchází na konci července platforma Too Good To Go.
- Dánská společnost umožňuje lidem nakupovat nezkonzumované jídlo z restaurací.
- Na trhu tak zůstává pouze české Nesnězeno, které z odchodu konkurence může těžit.
Platforma Too Good To Go ukončí k 31. červenci své působení v Česku. Původem dánská společnost v tuzemsku nabízela prostřednictvím aplikace možnost zakoupit si za zvýhodněné ceny neprodané jídlo z partnerských restaurací a dalších gastropodniků, které by se jinak muselo vyhodit.
Po odchodu Dánů tak jedinou platformou v tomto segmentu zůstane česká platforma Nesnězeno. Ta má napříč republikou více než 2000 partnerských podniků, z nichž si lidé mohou objednat, a její aplikaci si dohromady stáhlo už přes milion lidí.
Firmě založené v roce 2018 zároveň odchod konkurence přihrál nové zákazníky i možnosti spolupráce. „Už nyní vidíme zvýšený zájem jak ze strany nových partnerů, tak uživatelů. Řada podniků hledá platformu, přes kterou mohou pokračovat v prodeji přebytků, a stejně tak zákazníci hledají možnost, jak dál zachraňovat jídlo,“ říká zakladatel Nesnězeno Jakub Henni.
Zároveň ale dodává, že přítomnost konkurenční platformy na českém trhu měla i své přínosy. „Každou iniciativu, která pomáhá snižovat plýtvání potravinami, vnímáme pozitivně, takže je nám to líto. Zdravá konkurence nás navíc motivovala neustále zlepšovat naše služby a posouvat celý segment dopředu,“ upozornil Henni. Nesnězeno se v roce 2022 spojilo s maďarskou společností Munch ze stejného segmentu. Oba podniky společně působí ještě na Slovensku a v Rumunsku.
Fokus na ostatní trhy
Přesný důvod svého odchodu z Česka Too Good To Go nesdělilo. Uvedlo jen, že to nebylo snadné rozhodnutí. „Po pečlivém zvážení jsme se rozhodli učinit tento strategický krok, který nám umožní soustředit zdroje na další rozvoj našeho poslání ve větším měřítku napříč ostatními trhy,“ uvedlo vedení Too Good To Go ve svém oficiálním prohlášení. Na bližší dotazy redakce však reagovat nechtělo. Společnost působí v dalších dvaceti zemích a má celkem zhruba 120 milionů registrovaných uživatelů a 180 tisíc partnerských podniků.
Firma vstoupila na český trh v červnu 2024 a stala se tak vyzyvatelem platformy Nesnězeno. Ředitelka Too Good To Go pro Česko a Polsko Anna Podkowińská loni v únoru pro e15 uvedla, že i přes zavedenou konkurenci vidí možnost se v tuzemsku prosadit. „Vzhledem k velkému množství jídla, které se vyhazuje, je na trhu místo pro více firem a ani tak veškeré potraviny zachránit nezvládneme,“ komentovala tehdy.
Na českém trhu je přitom platforma relativně populární. Letos v únoru společnost uvedla, že si zde její aplikaci stáhlo již více než 200 tisíc lidí a má přes tisícovku partnerských podniků, v nichž klienti mohou za výhodné ceny pořídit přebytečné jídlo. Zároveň v tu dobu začala prostřednictvím aplikace nabízet i možnost koupit si neprodané květiny.
V Česku připadá na každého člověka podle dat Eurostatu z roku 2023 v průměru 98 kilogramů vyhozeného jídla za rok. V porovnání s ostatními zeměmi je to jedno z menších množství, průměr ve všech členských zemích Evropské unie činil v daném roce 129 kilogramů na osobu. Více než polovinu veškerého vyhozeného jídla mají na svědomí přímo domácnosti. Na restaurace a maloobchod připadá v součtu necelá pětina. Zbytek se vytváří během primární produkce a výroby potravin.