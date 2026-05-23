Češi stále upřednostňují investice do nemovitostí, roste ale obliba drahých kovů a kryptoměn
- Obliba ukládání peněz do nemovitostí se mezikvartálně mírně zvýšila.
- Jako bezpečný přístav pro úspory se lidem stále jeví spořící účet.
- Penzijní spoření si pohoršilo, investice do akcií naopak posílily.
Češi stále nejvíce preferují investice do nemovitostí, 79 procent jich považuje vlastnictví domu či bytu za nejzajímavější investiční možnost. Mezikvartálně je to o procentní bod více, vyplývá z dubnového Barometru spoření agentury IBRS pro Golden Gate.
Druhé místo obsadilo vlastnictví pozemku se 72 procenty, což je oproti předchozímu čtvrtletí o dva body více. Průzkumu se zúčastnila zhruba tisícovka respondentů starších 16 let.
Následuje kvartálně stejně hodnocený spořicí účet s 64 procenty a také stejně oblíbené investice do drahých kovů, které by preferovalo 54 procent respondentů.
Proti minulému průzkumu pokleslo doplňkové penzijního spoření, a to o tři procentní body na 38 procent. Akcie a dluhopisy vzrostly o tři body na 48 procent. Podílové fondy získaly o pět bodů vyšší podporu než v předchozích kvartálech, označilo je 44 procent respondentů. Nejvíce vzrostl zájem kryptoměny, a to o pět procentních bodů na 27 procent.
„Výsledky ukazují na to, že Češi jsou ve spoření a investování stále konzervativní, ale stále více už využívají i alternativnější formy, jako jsou drahé kovy nebo i kryptoměny, které zaznamenaly růst,“ komentoval výsledky průzkumu manažer zákaznické péče Golden Gate Pavel Řihák.
Podleněj lidé vnímají mimořádnou nestabilitu geopolitiky a proměnu světového řádu, která může vést k silným poryvům v oblasti financí, a proto velmi zvažují, do čeho budou investovat. „Zásadním problémem je samozřejmě inflace a ceny pohonných hmot,“ dodal Řihák.