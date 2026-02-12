Zima skončí nad plánem, je čas investovat, velí horský byznysmen Rattaj
- TMR chystá milionové investice do Gopassu s prvky AI, rozvoje Špindlerova Mlýna i strategického ledovce Mölltal.
- Zimní sezona dopadla nad plán, Česko i Polsko zůstávají klíčovými trhy, zatímco provoz Ještědu musí dávat ekonomický smysl.
- Skupina se profiluje jako „obchodník s volným časem“ a buduje celoroční ekosystém zážitků propojený fintech platformou Gopass.
Horský byznys sdružený pod značkou TMR kolem jejího zakladatele, slovenského miliardáře Igora Rattaje, čekají velké investice. Miliony eur chce třeba poslat do rezervačního systému Gopass, kam zapojí prvky AI, proměnami prochází i středisko ve Špindlerově Mlýně. Firma také přemýšlí o novém aquaparku v Praze či investicích do areálu u rakouského ledovce Mölltal. „Jsme obchodníci s volným časem,“ říká v rozhovoru pro e15 Igor Rattaj.
Jak jste spokojeni s průběhem zimní sezony? Oba vrcholy, tedy Vánoce i Nový rok, už máte za sebou. Jak to zatím hodnotíte?
Oba vrcholy sezony dopadly dobře, dokonce mírně nad plán, a jsme velmi spokojení. Počasí sice nevyšlo úplně dokonale, ale nepřišly žádné poklesy nebo zásadní výkyvy návštěvnosti.
Chtěl bych se zeptat na investice do zimních areálů v Česku. Obecně je pro TMR Česko stále atraktivní?
Česko je a vždy bylo velmi atraktivní, a proto plánujeme další investice. Je tu jen jeden otazník – středisko Ještěd a město Liberec, kde je ten vztah komplikovanější.
Jak to tam vypadá aktuálně? Je to ten příklad střediska, kde se rozhodujete, zda má provozování ekonomický smysl?
Ano, přesně tak. Ještěd je komplikovaný. Aktuálně řešíme dohodu s městem, pracujeme na její aktualizaci na další období. Po vzájemné komunikaci víme, že zájem pokračovat je oboustranný, ale nechci předjímat. Definitiva má padnout do pololetí. My máme jasné mantinely – musí to ekonomicky fungovat.
Stejně jste se rozhodovali při modernizaci střediska ve Špindlerově Mlýně? Tam jste se rozhodli jít úspornější variantou.
Jediná změna je, že jsme lanovky položili na zem a nebudou stát na parkovacím domě. Původní patrové parkoviště byl požadavek města, od kterého nakonec ustoupilo, neboť to bylo ekonomicky nerentabilní, protože mělo vzniknout málo parkovacích míst za spoustu peněz.
Jak je pro skupinu vlastně významné propojení tamních areálů Svatý Petr a Medvědín? Jak jste spokojeni s průběhem projektu?
Propojení je zásadní, klíčové a nezbytné. Je také jednou z podmínek nájmu střediska od pronajímatele. Vyřizování povolení trvalo sice osm nebo devět let, ale dnes se už staví a jsme spokojeni. Každým rokem přibude další prvek, nejprve to byla sjezdovka, před pár měsíci jsme položili most, letos přijede lanovka.
Jaká je vlastně budoucí strategie TMR? Protože Slovensko a Polsko vypadají na posílení, naopak menší rakouské středisko Ankogel bylo na prodej. Jak tam situace vypadá?
Co se týče Rakouska – středisko Ankogel jsme již prodali. Získali jsme ho v balíku spolu s ledovcem Mölltal, ale možnosti rozvoje tohoto ministřediska byly velmi limitovány. Naopak Mölltal je ledovec, který považujeme za strategickou investici do budoucnosti. Plánujeme tam už investice do infrastruktury, výstavbu ubytovacích kapacit. Mölltal dává smysl naší nabídce, neboť umožňuje lyžařům prodloužit si sezonu i tehdy, když se v Česku nebo na Slovensku už nebo ještě nelyžuje.
Zastavme se u Polska. Vy jste před časem zemi vyzvedl jako vhodnou pro investory. Proč?
Polsko postupuje a polská ekonomika roste úžasným tempem, což je vidět na koupěschopnosti obyvatelstva. Zároveň je to obrovský trh s velkou konkurencí, kde si každý investor může otestovat svoji byznysovou strategii. Když tam uspěje, může to vytvářet zajímavý profit.
A Poláci jako zákazníci a hosté jsou jací?
Polští klienti jsou dnes úplně jiní, než jsme je znali z minulosti. Jsou to velmi zajímaví a v poslední době i solventní zákazníci. I proto jsou důležitou klientelou.
V zahraničí jste měli ještě jednu aktivitu – na Arabském poloostrově jste nabízeli know-how při provozu horských středisek. Jak se tam situace vyvinula?
V této věci nemáme žádné nové informace a nejsme tam dále ani aktivní. Beru to tak, že to šlo „k ledu“.
Jak důležité pro TMR jsou a budou letní aktivity? Jsou tím, co pomůže vykrýt výpadky kvůli nákladům spojeným se změnami klimatu?
Výpadky spojené se změnami klimatu zatím necítíme. Ano, jsou nějaké drobné výkyvy – více fouká, rychleji se střídají periody mrazivého a teplejšího počasí, ale přesto jsme aktuální sezonu v Jasné otevírali už koncem listopadu. Důvod, proč se věnujeme rozvoji letních aktivit, je mnohem prozaičtější. Přemýšlíme ekonomicky. Když máte jednou ve středisku vybudovanou komplexní infrastrukturu, je škoda využívat ji jen v zimě na tři či čtyři měsíce. Takže to je hlavní důvod, proč investujeme do letních aktivit. Jsme obchodníci s volným časem, proto je pro nás důležité mít připravenou nabídku tak, aby k nám klienti mohli chodit odpočívat po celý rok.
Rozvoj kterých aktivity byste vypíchli?
TMR není jen o lyžování a letních aktivitách na horách, v nabídce máme také vodní parky, hotely, festivaly a vůbec širokou paletu produktů volnočasového byznysu. A to jsou věci, na něž se chceme soustředit. Chceme vybudovat co nejkomplexnější nabídku volnočasových aktivit.
Všechno, co tyhle aktivity spojuje, je rezervační systém Gopass, který vás vlastně přenáší i do letních aktivit. Jak se Gopass nyní rozvíjí a co je goX cashback?
Gopass se vyvíjí jako samostatná fintech nástavba našeho základního lyžařského byznysu. Máme s ním velké plány, a proto jsme z něj udělali i samostatnou firmu se sídlem v Praze. Jeho úkolem je vytvořit komplexní digitální nástavbu cestovního ruchu a jeden plnohodnotný ekosystém.
K tomuto cíli kráčíme postupnými kroky. Gopass původně fungující jako věrnostní program jsme rozšířili na zážitkový market place, sbírání věrnostních bodů za nákupy jsme nahradili goX cashbackem. Z každého nákupu tak dostane klient cashback do svého konta a ten může použít k dalším nákupům v ekosystému Gopassu – může kupovat levnější skipasy, zaplatit si kávu v našich střediscích a podobně. A máme goX jako takový – to je naše interní Gopass platidlo.
Nabízíte Gopass i ostatním provozovatelům, jaký je o něj zájem?
Určitě máme zájem nabízet jej i třetím stranám, aktuálně řešíme nezbytné technicko-legislativní kroky. Ale už dnes na Gopassu nakoupíte i skipasy do středisek mimo naše portfolio – v Rakousku, Německu nebo i na Slovensku. Stejně tak různé jiné druhy zážitků.
V čem je podle vás systém unikátní?
Pracujeme na tom, aby se Gopass stal vysoce inteligentním prodejním kanálem budoucnosti. Chceme vybudovat fintech řešení s využitím AI, které přinese zcela novou úroveň servisu pro klienta hledajícího ty nejlepší zážitky.
Jak velké jsou a budou investice do portálu Gopass?
Gopass má již dnes více než tři miliony loajálních registrovaných členů, což je velmi zajímavá a silná nadnárodní sestava k tomu, abychom měli na čem stavět a dále to rozvíjet. V nejbližším období půjdou do Gopassu a jeho nové podoby investice řádově v milionech eur.
Co je Gopass Property, tedy fond, který si vzal jeho jméno?
Gopass Property je investiční fond pro kvalifikované investory se sídlem v Praze investující do rekreačních nemovitostí pronajímaných TMR. Je určen pro ty, kteří chtějí spojit zajímavou investici s balíkem benefitů, na které byli původně zvyklí jen akcionáři TMR. Je to forma investování do prémiových nemovitostí v atraktivních turistických lokalitách – zejména ve střediscích, která provozujeme.