Česko bude vymáhat 900milionový dluh za postsovětskou bankou v arbitráži
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- Česko z mezinárodní banky bývalého východního bloku vystoupilo až v roce 2023.
- Poté požádalo o vyplacení svého podílu, banka ale jeho výši neuznala.
- K dohodě nedošlo, Česko proto přistoupilo k arbitráži.
Česko bude pohledávku za postsovětskou Mezinárodní investiční bankou (MIB) v hodnotě zhruba 900 milionů korun vymáhat v arbitrážním řízení. Zastupovat ho bude advokátní kancelář Bredin Prat SAS se sídlem v Paříži. Příslušný návrh ministerstvo financí předložilo pro informaci vládě. Hodnota zakázky na právní služby by měla dosáhnout 42 milionů korun, uvedlo ministerstvo.
MIB byla založena v roce 1970 vládami členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP), která organizovala vzájemný obchod mezi státy sovětského bloku a měla být protipólem někdejšímu Evropskému hospodářskému společenství, nynější Evropské unii. Česko z banky vystoupilo na počátku roku 2023.
Po odchodu z MIB žádá Česko o vyplacení svého podílu na základním kapitálu banky ve výši 37,4 milionu eur (904 milionů korun). Banka ale uznává pouze podíl 8,1 milionu eur (196 milionů korun). „Vzhledem k neúspěšným pokusům o smírné řešení rozhodlo ministerstvo financí o zahájení mezinárodního rozhodčího řízení,“ uvedlo ministerstvo.
Na zastupování země v arbitráži vypsalo veřejnou zakázku. Vítěznou společnost vybralo na základě ekonomické výhodnosti.