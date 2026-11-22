Babiš se ostře pustil do rozpočtu EU. Vadí mu škrty pro Česko i miliardy pro Ukrajinu
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- Aktuální návrh rozpočtu Evropské unie je pro Českou republiku absolutně nepřijatelný, řekl v neděli premiér Andrej Babiš (ANO) ve videu zveřejněném na síti X.
- Kritizoval snížení peněz pro Česko a výdaje na provoz europarlamentu a dalších evropských struktur.
- Nelíbí se mu také, že 100 miliard eur z rozpočtu jde na pomoc Ukrajině, která se pátým rokem brání ruské vojenské agresi.
Přepracovaný vyjednávací rámec budoucího sedmiletého rozpočtu EU na roky 2028 až 2034 představil předseda Evropské rady António Costa v sobotu. Počítá se škrty za 204 miliard eur (asi pět bilionů korun) oproti plánu představenému původně Evropskou komisí. Ten některé země považují za příliš zatěžující.
Babiš naopak snížení výdajů rozpočtu kritizuje. Irské předsednictví podle Babiše navrhuje snížení rozpočtu o 32 miliard eur. „Je to pro nás absolutně nepřijatelné," řekl. Česko podle premiéra do unijního rozpočtu přispívá stále víc peněz. „Teď v rámci návrhu irského předsednictví dokonce nám mají snížit 7,5 miliardy korun," dodal.
Babiš kritizoval to, že evropské struktury budou stát podle návrhu unijního rozpočtu za sedm let 100 miliard eur, jmenoval Evropský parlament, Evropskou komisi a úředníky. Odmítl, aby 100 miliard eur z rozpočtu šlo na pomoc Ukrajině. „Proč my máme dávat peníze z evropského rozpočtu Ukrajině? Ukrajina má dostávat peníze mimo evropský rozpočet," řekl premiér.
Členské země se přou o rozpočet
Česko je stále čistým příjemcem z unijního rozpočtu, ale v souvislosti s tím, jak bohatne, už tomu tak v dalších letech nemusí být, uvádějí analytici. Za loňský rok obdrželo Česko z rozpočtu EU o 31,1 miliardy korun více, než odvedlo, uvedlo dříve ministerstvo financí. Při započítání příjmů z dočasného Nástroje EU na podporu oživení ve výši 46,8 miliardy korun dosáhla celková čistá bilance Česka vůči EU kladného salda 77,9 miliardy korun.
Costa, který zastupuje 27 členských států EU, se snaží do konce roku najít takovou dohodu, která by vyvažovala příspěvky členských států s novými zdroji příjmů. Jeho poslední návrh kritizoval i německý kancléř Friedrich Merz, jeho výtky ale byly proti Babišovým protichůdné. Německo je na rozdíl od Česka čistým plátcem rozpočtu EU. Objem návrhu rozpočtu je podle Merze potřeba snížit a rozpočet EU musí zajistit robustní a udržitelnou víceletou podporu Ukrajiny.
Evropská komise loni v červenci navrhla dlouhodobý rozpočet ve výši 1,763 bilionu eur (asi 43,1 bilionu korun) v cenách roku 2025. O podobu rozpočtu se přou členské země. Německo kritizovalo už návrh zveřejněný minulý měsíc, podle kterého by sedmiletý rozpočet měl být seškrtán o 140 miliard eur.