ČNB poprvé od roku 2022 zvedla úrokové sazby i přes varování Babiše
- ČNB poprvé po 13 měsících změnila základní úrokovou sazbu, a to na 3,75 procenta.
Jedná se o první růst sazeb pod vedením guvernéra Aleše Michla, před kterým varoval premiér Andrej Babiš.
Krok centrální banky zdraží úvěry a hypotéky, ale zároveň přinese vyšší zhodnocení vkladů.
Bankovní rada České národní banky (ČNB) ve čtvrtek zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 3,75 procenta. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Znamená to první úpravu měnové politiky po 13 měsících. Naposledy byla základní úroková sazba na současné úrovni na počátku loňského května.
Bankovní rada České národní banky (ČNB) vidí v české ekonomice převažující rizika ve směru vyšší inflace. Prognóza ukazuje riziko, že se na přelomu roku inflace zvýší. Z toho důvodu ve čtvrtek rada přistoupila ke zvýšení základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu na 3,75 procenta, řekl novinářům po jednání rady guvernér ČNB Aleš Michl. Pro zvýšení sazeb hlasovalo šest ze sedmi členů rady, jeden byl pro jejich stabilitu.
Na dalších jednáních o nastavení sazeb bude bankovní rada vycházet z nově dostupných dat a jejich vlivu na výhled inflace, uvedl Michl. Otevřené jsou podle něj všechny možnosti dalšího postupu. Zdůraznil, že kroky ČNB budou dostatečné k udržení cenové stability. Aktuální zvýšení sazeb je první od července 2022, kdy se Michl stal guvernérem.
Jak má Česko drahé hypotéky ve srovnání s EU?
Má pravdu Andrej Babiš (ANO), když říká, že má Česko zbytečně drahé hypotéky a ČNB držením vyšších sazeb ničí lidem sny o vlastním bydlení? Nebo je opatrnost bankovní rady vedené Alešem Michlem na místě? Žebříček ukazuje, kde je v Evropské unii cesta k vlastnímu bydlení nejdražší.
Bankovní rada zvýšila ve stejném rozsahu také lombardní a diskontní úrokovou sazbu. Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů, nově činí 4,75 procenta. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, bankovní rada zvýšila na 2,75 procenta.
ČNB v době inflační vlny udržovala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech, snižovat ji začala v prosinci 2023. Sazba do loňského května postupně klesla na 3,5 procenta, od té doby byla stabilní.
Kritika Babiše
Babiš v uplynulých týdnech opakovaně centrální banku za měnovou politiku kritizoval, podle něj jsou české úrokové sazby příliš vysoké. Ve čtvrtek před odletem na summit evropské unie do Bruselu řekl, že zvýšení sazeb by zásadně poškodilo životy obyvatel, podnikatelů i celou ekonomiku.
Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale při vyšších úrocích roste zhodnocení vkladů na účtech.