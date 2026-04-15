Další personální změny v J&T. Investiční společnost posiluje vedení a chystá další růst
- Vedení J&T Investiční společnosti rozšiřuje své řady o experty na investice a regulatorní agendu.
- Nové personální změny v představenstvu doplňují obměnu v nejvyšším vedení J&T Banky.
- Fond J&T Arch Investments potvrdil svou klíčovou roli jmenováním Adama Tomise do představenstva.
J&T Investiční společnost rozšiřuje své představenstvo o dva nové členy, čímž reaguje na rostoucí komplexitu finančního trhu i zpřísňující se regulatorní nároky. Do nejvyššího vedení společnosti nově usedají Adam Tomis a Michal Sadloň, kteří mají podpořit strategický rozvoj klíčových fondů. Tato personální expanze probíhá souběžně s dalšími personálními změnami ve skupině - naposledy došlo například k historickému střídání na pozici generálního ředitele J&T Banky, kde po dvaceti letech Štěpána Ašera nahradil Slavomír Beňa.
Nově jmenovaný Adam Tomis, jenž zastává pozici investičního ředitele J&T, se bude v rámci představenstva soustředit zejména na rozvoj největšího fondu pro kvalifikované investory v regionu. „Své jmenování vnímám jako potvrzení zásadního významu fondu J&T ARCH pro skupinu J&T Banky i celého širšího J&T. Věřím, že mé jmenování zároveň usnadní rozvoj J&T ARCH II, jehož příprava právě vrcholí,“ akcentuje Tomis.
Příprava skupiny na další růst
Druhým novým členem představenstva se stává Michal Sadloň, který do vedení přechází z pozice vedoucího správního oddělení. Jeho hlavní doménou zůstává oblast compliance a právních standardů, které v posledních letech zásadně přepisují pravidla celého odvětví. „Mým dlouhodobým cílem je propojovat regulatorní požadavky s potřebami byznysu tak, aby společnost byla nejen v souladu s regulací, ale zároveň řízena efektivně a s jasnou perspektivou dalšího rozvoje,“ vysvětluje.
Předseda představenstva Tomáš Martinec vnímá posílení vedení jako logický krok k zajištění dlouhodobě udržitelného růstu. „Naší prioritou je dlouhodobě udržitelný růst postavený na silném investičním řízení a robustním governance. Adam a Michal nám umožní lépe propojovat investiční rozhodování se zvládáním strategických i právních výzev – a to v prostředí, které je rok od roku komplexnější,“ komentoval změny.