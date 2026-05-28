Den daňové svobody nastane v ČR dříve než ve většině Evropy
- Den daňové svobody v Česku letos připadá na 29. května, což je o den dříve než loni.
Češi začínají vydělávat sami na sebe dříve než většina obyvatel západoevropských zemí.
K posunu termínu dopomohla relativně nízká míra přerozdělování, výsledek však stále zhoršují deficitní rozpočty.
ČR patří mezi srovnatelnými evropskými ekonomikami k zemím s nejdřívějším takzvaným Dnem daňové svobody. Zatímco v některých západoevropských zemích připadá tento den až na druhou polovinu července nebo začátek srpna, v Česku bude letos 29. května. Loni to bylo 30. května. Na tiskové konferenci o tom dnes informoval Liberální institut, který vyhlašuje Den daňové svobody od roku 2000.
„Dnešek symbolicky představuje poslední den, kdy čeští občané pracují na financování veřejného sektoru. Od pátku už začínají Češi pomyslně vydělávat sami na sebe. Jde o meziroční zlepšení o jeden den,“ uvedl ředitel Liberálního institutu Jakub Kuneš. Den daňové svobody podle něj představuje jednoduchý a srozumitelný ukazatel rozsahu veřejného sektoru a míry přerozdělování v ekonomice. Ukazuje, jak velkou část vytvořených hodnot stát prostřednictvím veřejných výdajů přerozděluje.
Ve Finsku je Den daňové svobody letos 4. srpna, ve Francii 30. července, v Belgii a Rakousku 21. července. Na druhém konci žebříčku je za Českem jen Kypr, kde byl 26. května, Malta s 12. květnem a Irsko s 25. březnem.
Schodky hrají významnou roli
Letošní výsledky zároveň podle Kuneše ukazují na to, že z hlediska práce na financování státu nadále hrají významnou roli schodky veřejných rozpočtů. Letos musí Češi pracovat dalších osm dní pouze v důsledku deficitního hospodaření veřejných rozpočtů. Deficity veřejných financí tak nejsou pouze účetním problémem, ale reálný nárok na ekonomické zdroje společnosti. V evropském srovnání si ale Česko nadále udržuje relativně nízkou míru přerozdělování, dodal.
Diskuse by se podle něj neměla vést pouze o tom, kolik stát vybírá, ale také o tom, jak efektivně veřejné prostředky využívá. Každý veřejný výdaj představuje konkrétní ekonomické zdroje, které musely být nejprve vytvořeny soukromým sektorem, doplnil spoluautor studie Daniel Bárta.
Liberální institut vypočítává Den daňové svobody na základě poměru veřejných výdajů k hrubému domácímu produktu (HDP). Dobu, po kterou musí lidé pracovat na stát, vypočítávají v Česku také Institut liberálních studií a poradenská společnost Deloitte.