Fed pod novým šéfem Warshem sazby nezměnil, kvůli vysoké inflaci ale hrozí jejich růstem
- Americký Fed pod vedením nového šéfa Kevina Warshe nechal úrokové sazby beze změny v pásmu 3,50 až 3,75 procenta.
Kvůli růstu inflace k 4,2 procenta však centrální banka výrazně zhoršila letošní inflační výhled a naznačila možné zvýšení sazeb.
Případné zpřísnění měnové politiky v USA by mohlo mít globální dopady a zprostředkovaně zdražit úvěry i v České republice.
Americká centrální banka (Fed) dnes podle očekávání opět ponechala základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 3,50 procenta až 3,75 procenta. Naznačila však, že by v letošním roce mohla přikročit ke zvýšení úroků. Fed dnes o nastavení úrokových sazeb poprvé rozhodoval pod vedením nového šéfa Kevina Warshe. Ten na tiskové konferenci oznámil vytvoření pěti pracovních skupin, které přezkoumají způsob fungování Fedu v řadě oblastí, včetně komunikace či získávání dat.
Centrální banka uvedla, že ekonomická aktivita ve Spojených státech roste solidním tempem, zatímco inflace zůstává zvýšená. Představitelé Fedu nyní předpokládají, že inflace v celém letošním roce dosáhne 3,6 procenta, zatímco dříve ji odhadovali pouze na 2,7 procenta.
„Americká centrální banka ponechala podle očekávání úrokové sazby beze změny. Trh věděl, že červnové zasedání nepřinese žádnou úpravu měnové politiky. O to větší pozornost proto poutá aktualizovaný výhled, především prognóza úrokových sazeb. Ta ukázala, že medián prognózy již nepočítá s letošní stabilitou sazeb, jak tomu bylo v březnu, ale naopak nově předpokládá jejich zvýšení,“ uvedl hlavní ekonom Portu Jan Berka.
Nový šéf
Warsh v čele Fedu nahradil Jeroma Powella, kterého americký prezident Donald Trump opakovaně kritizoval kvůli neochotě snižovat úrokové sazby. Warsh v minulosti tvrdil, že prostor pro snížení úroků existuje. Vzestup inflace v posledních měsících, za kterým stálo zdražování ropy v důsledku konfliktu na Blízkém východě, však vedl k očekávání, že Fed by mohl v letošním roce úrokové sazby naopak zvýšit. V květnu se inflace v USA vyšplhala na 4,2 procenta, tedy na nejvyšší úroveň za tři roky.
„Případný růst úrokových sazeb americké centrální banky má dopad na celý svět. Zprostředkovaně může vést i k dražším úvěrům v České republice,“ upozornil hlavní ekonom XTB Pavel Peterka.
Evropská centrální banka (ECB) minulý týden podle očekávání zvýšila úrokové sazby o čtvrt procentního bodu, klíčová depozitní sazba tak vzrostla na 2,25 procenta. Japonská centrální banka tento týden úroky zvýšila rovněž o čtvrt procentního bodu. Základní úroková sazba v Japonsku tak vzrostla na jedno procento, tedy na nejvyšší úroveň za 31 let. Ve čtvrtek bude o nastavení úroků rozhodovat britská centrální banka.