Česká chlebíčková firma trhá rekordy. Z Břeclavi dobývá Německo, Británii i USA a rozšiřuje výrobu
- Břeclavské Racio loni zvýšilo tržby na 1,3 miliardy korun a dosáhlo rekordního zisku 85,9 milionu.
- Více než 80 procent tržeb firmy pochází z exportu, její výrobky míří do celé Evropy i USA.
- Kvůli rostoucí zahraniční poptávce Racio koupilo nový výrobní areál v Břeclavi a rozšiřuje kapacity.
Břeclavský výrobce potravin Racio měl loni rekordní zisk 85,9 milionu korun. O rok dříve vydělal 84,8 milionu korun. Tržby firmě loni meziročně stouply o více než 200 milionů korun na 1,3 miliardy korun, vyplývá z výroční zprávy ve Sbírce listin. Růst tržeb pokračoval v trendu, který začal v době pandemie covidu v roce 2020.
Export táhne Racio, drahá čokoláda prodražuje výrobu
Tahounem růstu byl loni především export, který se podílel na loňských tržbách více než 80 procenty. Mezi nejvýznamnější exportní země firmy patří Německo, Francie, Velká Británie, USA, země Beneluxu, Skandinávie a Rumunsko, ale podnik vyváží prakticky do celé Evropy. Z břeclavské továrny putují na trh extrudované a pufované výrobky se značkou Racio i pod privátními značkami řetězců. Zároveň firma prodává výrobky zahraničních partnerů.
Loňský rok podnik označil za turbulentní, i když se situace v dodavatelsko-odběratelských vztazích proti předchozím letům stabilizovala. Trh ale nadále čelil výrazným až skokovým růstům cen některých klíčových vstupních surovin. Nejvýznamnější dopad měl růst ceny čokolády, která patří mezi nejnákladnější vstupy a zásadně ovlivňuje celkovou strukturu nákladů a cenu výrobků.
Rostoucí poptávka přiměla firmu ke stěhování do většího areálu
Aby firma dokázala uspokojit poptávku ze zahraničí, koupila loni v Břeclavi u nádraží bývalý výrobní areál firmy Otis a připravovala přesun z dosavadního působiště v bývalém cukrovaru. Díky tomu má k dispozici větší prostor pro výrobu a také zjednodušenou logistiku a větší efektivitu výroby.
Po letech, kdy měla firma okolo 200 zaměstnanců, se jejich počet v posledních dvou letech zvyšoval, na konci loňského roku činil 235 pracovníků. Sedmdesátiprocentním majitelem je britská firma Think Food Holding, jednatel a spoluzakladatel Tomáš Nepraš drží třicetiprocentní podíl.