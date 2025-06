Hypotéka na drahý byt bez obav? Zájemce musí patřit mezi pětinu nejlépe placených Čechů

Jsou české byty nadhodnocené vůči tuzemským příjmům, anebo je tento vztah adekvátní? Je vlastní bydlení financované hypotékou dostupné pro „obyčejného“ Čecha, aniž by se musel i po letech probouzet s hrůzou z toho, že nepoplatí hypotéku, anebo je jen pro elitu? Na počátku června se tyto otázky pokusila zodpovědět Česká národní banka. Výsledek je podle ní relativní a závisí na typu zájemců o bydlení. Zatímco lidem s obvyklou výplatnicí se ceny bytů dávno ztratily z dosahu a pořizování vlastního bydlení pro ně představuje značné riziko pádu do problémů či rovnou chudoby, současné reálné kupce neohrozí. Pokud ovšem patří do horních dvaceti procent.