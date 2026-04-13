Když poradce prodává riziko. Kauzy eDO a 4fin ukazují slabé místo českého trhu
- Kauzy eDO a 4fin ukazují, jak silně dokáže důvěra ve finančního poradce prodávat i výrazně rizikové investice.
- Část poradců eDO Finance nabízela i investice do kryptoměnového projektu eDO MR Trade.
- Poradenská síť 4fin se opakovaně objevila u distribuce investic, které se později ukázaly jako velmi problematické.
Na českém finančním trhu se znovu otevírá stará otázka: je poradce skutečně průvodcem klienta, nebo spíš obchodníkem s produkty, za jejichž prodej dostává zaplaceno. Tuto otázku vyvolávají hlavně poslední kauzy finančních poradců eDO a 4fin. V obou případech nejde primárně o banky ani o klasické investiční domy, ale o poradenské sítě, které pomáhaly dostat k drobným klientům produkty s výrazně vyšším rizikem. A v obou případech se ukazuje stejný problém: dokud vše funguje, klient vnímá poradce jako garanci důvěry. Ve chvíli potíží se ale z dříve přehledného vztahu se stává právně složitá konstrukce.
Případ eDO je v tomto směru mimořádně výmluvný. Síť eDO Finance vystupuje jako standardní finančněporadenská firma, která klientům zprostředkovává regulované produkty, například hypotéky nebo pojištění. Vedle toho ale část jejích poradců nabízela i investice do kryptoměnového projektu eDO MR Trade. Lidé do něj svěřili nejméně miliardu korun. Letos v lednu se ukázalo, že klienti se ke svým penězům nemohou dostat a firma přestala vyplácet vklady. Pro klienta je přitom důležité hlavně to, že k investici často nepřišel přes anonymní reklamu, ale přes svého dlouhodobého poradce, s nímž už měl vybudovaný vztah důvěry.
Právě tady se ukázala největší slabina celého modelu. Zástupci eDO Finance následně tvrdili, že produkty eDO MR Trade sjednávala jen část poradenské sítě přes samostatnou servisní společnost stojící mimo holding. Jenže historická verze webu eDO MR Trade uváděla, že její produkty individuální správy majetku nabízejí výhradně poradci eDO Finance, a zájemce rovnou odkazovala na stránky této sítě. Jinak řečeno, ve fázi prodeje působilo vše jako propojený celek. Teprve ve chvíli problémů se začaly jednotlivé části skupiny od sebe oddělovat. To je pro podobné případy typické: značka poradce pomáhá získat důvěru, ale právní odpovědnost bývá rozprostřená mnohem méně srozumitelně.
Z problému se mezitím stal i formálně insolvenční případ. Městský soud v Praze poslal eDO MR Trade na konci března do konkurzu. Insolvenční správce podle redakce e15 upozornil na nejasné transakce přesahující 100 milionů korun a na nestandardní provize za správu portfolia. Jen loni firma ze zhruba miliardového portfolia vyplatila 54 milionů korun na provizích a peníze do ní v minulých letech vložilo zhruba osmnáct set klientů. Z hlediska trhu je důležité, že tu nejde jen o selhání jednoho kryptoprojektu. Jde o ukázku, jak snadno může poradenská síť přenést svou důvěryhodnost i na produkt, který už leží mimo komfortní zónu běžného regulovaného poradenství.
Solek, RSBC i Fair Credit
Podobně závažný je i případ 4fin, byť v jiném typu produktů. Tato poradenská síť se opakovaně objevila u distribuce investic, které se později ukázaly jako velmi problematické. V září 2025 se řešily finanční potíže skupiny RSBC, jejíž dluhopisy, směnky a fondy obchodníci 4finu klientům nabízeli. Šlo už o třetí velkou kauzu tohoto typu. Předtím síť narazila na problémy kolem skupiny Solek a ještě dříve na bankrot firem z někdejší skupiny Fair Credit. V obou případech nešlo o okrajové epizody, ale o situace, kdy klientům reálně hrozily výrazné ztráty investovaných prostředků.
Nejsilněji to bylo vidět právě u Fair Creditu. Kolem 200 poradců 4finu se podílelo na šíření směnek, dluhopisů a dalších finančních produktů firem z této skupiny. Ty pak přestaly splácet závazky v souhrnné výši kolem jedné miliardy korun. Znovu se tak potvrdilo, že poradenská síť nemusí být tvůrcem produktu, aby se nakonec stala jeho hlavním reputačním nosičem. Klient si totiž často neodnáší v paměti jméno emitenta ani detailní právní strukturu transakce. Pamatuje si hlavně to, kdo mu investici doporučil a v jakém vztahu důvěry se tak stalo.
4fin se mezitím snažil na sérii problémů reagovat. Už loni přestal s distribucí dluhopisů a chce zúžit i nabídku investičních fondů na menší počet prověřených produktů. V případě směnek RSBC vedení firmy uvedlo, že jejich prodej ukončilo už v roce 2022. To je důležitý signál, že i samotné poradenské sítě začaly vnímat, jak velké reputační i obchodní riziko podobná distribuce nese. Zároveň ale platí, že změna přišla až poté, co se objevila série průšvihů. Pro trh je to spíš důkaz opožděné reakce než důkaz předem nastavené opatrnosti.