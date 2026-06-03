Křetínskému se začíná kupit konkurence ve hře o německého státního obra Uniper. Zájemci jsou z celého světa
- Rozjíždí se jeden z největších energetických obchodů na evropském trhu.
- Německá vláda chce znát kupce své energetické společnosti Uniper do podzimu.
- Její hodnota se může pohybovat kolem čtvrt bilionu korun, po započtení její hotovosti pak ještě o sto miliard výše.
Český holding EPH Daniela Křetínského (spolumajitel provozovatele webu e15.cz, pozn. aut.) patří mezi společnosti, které by příští týden měly formálně vstoupit do prodejního procesu týkajícího se tříčtvrtinového podílu ve společnosti Uniper. S odvoláním na čtyři zdroje obeznámené se situací to v úterý napsala agentura Reuters s tím, že hodnota německé energetické skupiny může přesáhnout deset miliard eur, tedy zhruba 242 miliard korun.
Prodej majority ve společnosti Uniper znamená největší transakci na tamním elektrárenském trhu od doby, kdy Berlín stejnou firmu během evropské energetické krize v roce 2022 spolu se státní energetickou společností SEFE zachránil částkou kolem 20 miliard eur. Jde o největšího německého dovozce plynu, který zároveň disponuje výrobními zdroji se souhrnným výkonem 22,5 gigawattu, tedy podobným, jako mají všechny elektrárny v Česku dohromady.
Kanaďané, Norové i Francouzi
Podle zdrojů Reuters by o německou skupinu měly projevit zájem minimálně ještě čtyři společnosti – kanadský penzijní fond CPPIB, kanadská investiční společnost Brookfield, norský plynárenský holding Equinor a francouzská energetická skupina TotalEnergies, v níž má Křetínského EPH čerstvě zhruba čtyřprocentní podíl. Méně jisté je zapojení největšího německého výrobce elektřiny RWE, který je přirozeným konkurentem Uniperu.
Ve hře jsou pak také zájemci, kteří by se mohli přihlásit o část výrobního portfolia. Reuters zmiňuje například finskou společnost Fortum, která by se mohla pokusit získat jaderné, potažmo i vodní elektrárny ve Švédsku.
Německý list Handelsblatt v této souvislosti zmiňuje i domácí energetickou společnost Vattenfall. Ta německému finančnímu deníku dokonce potvrdila, že prodejní proces sleduje, má přirozený zájem o švédská aktiva a zvažuje možnosti zapojení do tendru. Stejný deník pak dodává ještě tři další možné uchazeče, a to australskou investiční skupinu Macquarie a dva mezinárodní obchodníky s komoditami – švýcarský Gunvor a singapurskou společnost Trafigura.
Berlín podle agentury Reuters nabídl Uniper k prodeji minulý měsíc. Potenciální kupci mají čas přihlásit se do konce příštího týdne. Zatím však nejde o indikativní nabídky. Dosavadní komunikace má podle zdrojů Reuters obsahovat pouze obecné informace o uchazečích, jejich vlastnické struktuře a také podrobnosti o tom, jak by mohl být obchod financován.
Další kolo, které má obsahovat již indikativní nabídky, je naplánováno na léto, přičemž kupce chce německá vláda vybrat na podzim.
V prodejním procesu přitom zůstává mnoho neznámých. I Reuters připouští, že Berlín by mohl zatím prodat jen část akcií a později nabídnout jejich zbytek na burze. Podle zdroje e15 také není jasné, zda se ve finále budou prodávat jednotlivá aktiva odděleně, nebo v balíčku.
Na základě současných sektorových násobků by mohl být Uniper oceněn na 8,8 až 11,4 miliardy eur. Jde o takzvanou enterprise value, která nepočítá s dluhem a hotovostí společnosti. Finální cena by přitom v tomto konkrétním případě mohla být ještě vyšší. Podnik totiž po odečtení dluhů drží peněžní prostředky ve výši dalších 4,4 miliardy eur, uvedly dva zdroje Reuters.
I proto půjde o jednu z největších transakcí na evropském energetickém trhu, a to i přesto, že si německé ministerstvo financí chce ponechat blokační menšinu ve výši 25 procent. Pro mnohé investory tak může být Uniper jako celek velké sousto. Někteří z nich by se proto v pozdější fázi prodejního procesu mohli spojit. Prodejce i potenciální kupci se k tendru odmítli vyjádřit.