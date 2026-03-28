Miliardová akvizice na bankovním trhu. Rakouská Raiffeisen vyráží na nákupy do Rumunska
- Rakouská banka Raiffeisen kupuje rumunskou Garanti Bank.
- Jedná se o její první větší akvizici za poslední roky.
- Díky tomu se Rakušané stanou třetí největší bankou v zemi.
Rakouský finanční ústav Raiffeisen Bank International převezme za 591 milionů eur, tedy asi 14,5 miliardy korun, rumunskou Garanti Bank. Spolu s ní získá i leasingovou součást Motoractive IFN. Je to její první významnější nákup v posledních letech, uvedla agentura Reuters.
Transakce představuje pro banku Raiffeisen zlom. Už dlouho je totiž pod značným tlakem, aby se stáhla z Ruska. Po začátku ruské vojenské invaze na Ukrajinu z února 2022 opustila ruský trh řada západních firem, velká část proto, že kvůli západním sankcím ani jinou možnost neměly.
Generální ředitel Raiffeisen Johann Strobl uvedl, že banka má silnou kapitálovou základnu a usiluje jak o takzvaný organický růst, tak o akvizice na svých klíčových trzích. Organický růst znamená, že banka roste vlastní činností, nikoli tím, že kupuje jiné firmy.
Atraktivní trh
„Tato transakce je významným strategickým krokem na jednom z nejatraktivnějších bankovních trhů ve střední a východní Evropě. V zemi, kterou velmi dobře známe,“ uvedl Strobl.
Raiffeisen uvedla, že díky akvizici by se měla stát třetí největší bankou na rumunském bankovním trhu podle objemu celkových aktiv. Dokončení transakce očekává ve čtvrtém čtvrtletí a v plánu má začlenit tuto činnost do svých stávajících aktivit v Rumunsku.
Rumunská Garanti Bank, jejíž akcie se obchodují na burze v Istanbulu, je přes tureckou součást většinově vlastněnou dceřinou firmou španělské banky BBVA. Ta odhaduje, že transakce bude mít čistý pozitivní dopad přibližně deset bazických bodů na její kapitálový ukazatel CET1 a 112 milionů eur na výkaz zisků a ztrát skupiny. Raiffeisen uvedla, že transakce by na její ukazatel CET1 měla mít dopad přibližně minus 60 bazických bodů.
Ukazatel CET1 vyjadřuje, kolik má banka nejkvalitnějšího vlastního kapitálu ve vztahu k rizikům, která podstupuje. Pro investory je to důležité vodítko při posuzování, zda by banka dokázala ustát i velkou krizi. Pro Raiffeisen oznámená transakce znamená mírné zhoršení tohoto ukazatele, protože za akvizici rumunské banky zaplatí.
Raiffeisen Bank International zůstává největší západní bankou, která nadále působí v Rusku. To vyvolává kritiku ze strany západních vlád a úřadů. Banka působí na řadě trhů ve střední a východní Evropě a je mimo jiné většinovým vlastníkem českého finančního ústavu Raiffeisenbank. Ten v České republice poskytuje bankovní služby od roku 1993.