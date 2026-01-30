Raiffeisenbank v Česku loni zvýšila čistý zisk o třetinu
- Raiffeisenbank v Česku loni meziročně zvýšila čistý zisk o 33,9 procenta na 9,71 miliardy korun.
- Celková aktiva banky se proti roku 2024 zvýšila o 10,9 procenta na 823 miliard korun.
- Objem poskytnutých úvěrů klientům Raiffeisenbank činil 403 miliard korun, meziročně se zvýšil o sedm procent.
Růst byl především na straně domácností ve formě hypotečních a spotřebitelských úvěrů. Objem přijatých vkladů meziročně vzrostl o 14,6 procenta na 691 miliard korun. Růst táhly zvyšující se zůstatky u domácností zejména na spořicích účtech a zůstatky firem na běžných účtech.
Provozní výnosy banky dosáhly loni 20,44 miliardy korun a ve srovnání s rokem 2024 se zvýšily o 17,8 procenta. Čisté úrokové výnosy vzrostly o 4,9 procenta na 13,75 miliardy korun. Banka uvedla, že navzdory klesajícím tržním sazbám a nižšímu výnosu z depozit udržela stabilní čistý úrokový příjem. Provozní náklady se meziročně zvýšily o čtyři procenta na 8,97 miliardy korun.
Čisté výnosy vzrostly
Čisté výnosy z poplatků a provizí Raiffeisenbank vzrostly o 6,4 procenta na 4,53 miliardy korun. Ostatní výnosy a náklady banky, které zahrnují mimo jiné zisk nebo ztrátu z operací na finančních trzích a výnosy z dividend, činily 2,17 miliardy korun.
V roce 2025 se Raiffeisenbank navýšil počet klientů na aktuálních 1,91 milionu. „Raiffeisenbank se tak podle počtu klientů stala třetí největší bankou na českém trhu,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Raiffeisenbank Igor Vida. Kapitálová přiměřenost banky k 31. prosinci 2025 dosáhla 24,4 procenta.
Raiffeisenbank patří mezi největší bankovní domy v Česku. Bankovní služby v ČR poskytuje od roku 1993. Majoritním akcionářem je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International.