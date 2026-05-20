Tykačova skupina Sev.en kupuje ropné vrty v Texasu a vstupuje do nového byznysu
Česká investiční skupina Sev.en Global Investment (Sev.en GI), která patří do energetické skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače, koupila v americkém Texasu ropné a plynové vrty společností UpCurve Energy I a II. Vrty denně vytěží přibližně 5000 barelů ropy, tedy téměř 800 tisíc litrů, což odpovídá více než třem procentům průměrné denní spotřeby pohonných hmot v Česku. Zároveň produkují velké objemy plynu. Firma v této souvislosti v USA založila nový holding Sev.en US Resources, informovala Sev.en GI. Cenu akvizice neuvedla.
Společnost Sev.en Global Investments převzetím ropných a plynových vrtů v USA vstoupila do nového odvětví. S vrty získala také těžební práva k rozsáhlým pozemkům s více než stovkou ověřených lokalit pro další těžební rozvoj. Společnost, kterou bude česká skupina provozovat v rámci holdingu Sev.en US Resources už pod názvem Perun, působí zejména v pánvích Permian a Delaware, které podle skupiny patří ke klíčovým lokalitám amerického ropného průmyslu.
„Ropu a plyn, které jsou stále páteří světové ekonomiky, máme v hledáčku už delší dobu. Tahle transakce je důležitým milníkem dlouhodobé strategie skupiny. S ohledem na současnou geopolitickou situaci, jsem rád, že se nám transakci povedlo dokončit v tak klíčovém okamžiku,“ uvedl výkonný ředitel Sev.en GI Alan Svoboda.
Zázemí v USA
Nový holding Sev.en US Resources se stane zázemím skupiny pro další rozvoj v USA. Pod touto značkou chce Sev.en GI rozvíjet převzaté vrty i těžební práva a hledat další příležitosti v těžbě ropy a zemního plynu. „Dnešním dnem se stáváme novým ambiciózním hráčem v odvětví, které podle nás zůstane nezbytnou součástí globálního energetického mixu ještě po několik desetiletí.“ dodal Svoboda.
Skupina Sev.en Global Investments řídí všechny zahraniční investice skupiny Sev.en. Kromě tradiční energetiky a těžby se zaměřuje i na další odvětví jako ocelářství, těžba nerostných surovin a produkce organických hnojiv. Předloni vykázala čistou ztrátu 52 milionů eur (1,27 miliardy korun). Hrubý provozní zisk EBITDA klesl na 238 milionů eur (5,8 miliardy korun) z 434 milionů eur v roce 2023. Účetní ztráta souvisí především s přeceněním hodnoty majetku směrem dolů. Tržby v roce 2024 poprvé překonaly dvě miliardy eur (48,8 miliardy korun).
Tykač podniká hlavně v energetice a těžbě hnědého uhlí, ale také v realitách a financích. Patří k nejbohatším Čechům. Ovládá zejména druhého největšího výrobce elektřiny v ČR Sev.en Energy, do které patří severočeské hnědouhelné doly Vršany a ČSA, elektrárny Chvaletice a Počerady a teplárny ve Zlíně a v Kladně. Prostřednictvím dalších firem skupuje Tykač akcie, například Monety nebo ČEZ. Vlastní také fotbalový klub Slavia Praha. Angažuje se i v zahraničí.