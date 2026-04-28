Nečekaný zvrat v padlé Sberbank. Moskva otočila a chce jednat o zamrzlých stamilionech
- Po pádu české Sberbank zůstal balík peněz zablokovaný v Rusku.
- Po letech mlčení nabrala kauza moskevských peněz nečekaný obrat.
- Ruská linka je zřejmě posledním dramatičtějším dějstvím v insolvenci padlé banky.
Píše se čtyřiadvacátý únor roku 2022 a mediální prostor začínají plnit šokující titulky o vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Situace má bezprostřední dopad na byznys tehdy ještě ruské Sberbank, která v tuzemsku spravuje přes desítky miliard korun úspor českým klientům. Ti nelení a během následujících dvou dnů předvedou učebnicový run na banku, které dochází hotovost. Část peněz v řádu vyšších stamilionů korun má banka uloženou u své ruské matky. Ty se ruku v ruce se startem největšího geopolitického průšvihu od druhé světové války stávají nedosažitelnými. Naděje na jejich získání svitla až letos v dubnu.
„Jednání jsou složitá především z důvodů absence zájmů na ruské straně vést jednání o deblokaci,“ uvádí insolvenční správkyně padlé Sberbank Jiřina Lužová v dubnové zprávě z posledního jednání věřitelského výboru padlé banky. Česká dcera měla u ruské matky v rámci přirozené kapitálové provázanosti uloženo v přepočtu kolem sedmi set milionů korun ve formě rublového vkladu. Ten zůstal po smršti vzájemně uvalovaných sankcí zamrzlý v Moskvě. Ta se začala tvářit tak, že nic takového jako česká dcera nikdy neexistovalo. Každá koruna přitom hrála roli pro budoucí plnění věřitelům banky, tedy primárně českým střadatelům.
