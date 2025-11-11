Prohráli jsme soudní spor v Moskvě. Rusové chtějí peníze z české Sberbank, ohánějí se rozsudkem
Rusko si žádá peníze z české Sberbank. Mají je dostat věřitelé padlé banky, a to navzdory faktu, že platby do Ruska podléhají striktním sankčním předpisům. Téma je v Rusku tak horké, že se česká Sberbank stala předmětem hned dvou sporů před moskevským obchodním soudem.
Hned dvě žaloby podali k obchodnímu soudu v Moskvě ruští věřitelé zkrachovalé české Sberbank, kteří si i přes omezení v podobě mezinárodních sankcí nárokují výplatu svých vkladů. Na sklonku léta pak věřitelé oba soudní spory v Rusku vyhráli. Insolvenční správkyně Sberbank se tak ocitla v právně zapeklité situaci mezi mlýnskými kameny západních sankcí a ruské jurisdikce. Dobrou zprávou pro banku je, že ani jeden ze sporů se údajně nevedl o významné částky.
„Podstata obou sporů spočívala v tom, že při správě majetkové podstaty a výplatě věřitelům jsem povinna dodržovat sankční předpisy České republiky a Evropské Unie, případně sankční režimy jiných zemí, pokud i dílčí plnění z majetkové podstaty může ohrozit průběh konkursního řízení a výplatu z majetkové podstaty pro ostatní věřitele,“ vysvětluje insolvenční správkyně Sberbank Jiřina Lužová v listopadové zprávě o stavu řízení.
Právě z důvodu mezinárodních sankcí na ruské obyvatele a firmy s ruským vlastnictvím Lužová peníze vrátit nemůže. „Žalobci se snaží obejít sankční předpisy, kterými jsem vázána, a domoci se uspokojení z blokovaných finančních prostředků banky u Sberbank Rusko,“ dodává Lužová.
