V Moskvě nám hrozí exekuce. Rusové si otvírají radikální cestu, jak získat peníze z české Sberbank
- Peníze české Sberbank uvázly na zablokovaných účtech v Rusku.
- Tamní soudy nyní otevřely ruským věřitelům cestu k jejich výběru.
- České straně mnoho nástrojů k obraně nezbývá.
Na pozadí současné geopolitické situace působí tento spor obzvlášť pikantně. A totiž mezi byznysovým torzem české Sberbank a Ruskou federací o peníze zablokované jen s trochou nadsázky přesně na půli cesty mezi Prahou a Moskvou.
Prostředky jsou momentálně v právním i mocenském vakuu, přestože ruce po nich natahují obě strany. Nedosáhne na ně ovšem ani insolvenční správkyně tuzemské pobočky někdejší ruské banky, ani moskevský úředník. Tak to alespoň platilo do počátku letošního února. Nyní ruské soudy otevřely cestu k radikálnímu řešení. Možnosti obrany české strany jsou přitom prakticky nulové.
„Věřiteli Sberbank byly vedeny dva spory před obchodním soudem v Moskvě,“ popisuje insolvenční správkyně Sberbank Jiřina Lužová. Ruští věřitelé padlé české větve Sberbank se v nich domáhali svých vkladů z padlé banky. Podle platných předpisů o mezinárodních sankcích vůči Rusku ale správkyně nemůže věřitele vyplatit. Ruská strana naopak považuje sankce za protiprávní, a tudíž na území Ruska neplatné. V tomto duchu rozhodl soud v prvním kole v obou případech proti Lužové. Ačkoli se správkyně poté v obou případech odvolala, soudy původní rozhodnutí potvrdily.
„Nároky žalobců z hlediska objemu požadovaného finančního plnění jsou z hlediska majetkové podstaty velmi malé, nicméně jsem byla nucena se tomuto postupu bránit před obchodním soudem v Moskvě,“ uvádí Lužová. Možnosti dalšího řešení jsou přitom značně limitované. „I když odhlédneme od globální politické situace, právní možnosti řešení této situace jsou velmi omezené,“ říká ekonom a partner poradenské společnosti Moore Czech Petr Kymlička. Teoreticky může být podle něho podána kasační stížnost k nejvyšším soudním instancím v Rusku.
