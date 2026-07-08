Český hotelový jednorožec Mews propouští. Lidskou sílu má masivně nahradit AI
Český technologický jednorožec Mews propouští část svých zaměstnanců kvůli radikální změně strategie.
Zakladatel Richard Valtr oznámil, že lidskou sílu na exekutivních pozicích začne masivně nahrazovat umělá inteligence.
K preventivnímu řezu v týmu dochází v době, kdy miliardová firma hlásí rekordní růst.
Český technologický startup Mews, který vyvíjí cloudové systémy pro správu hotelů a v březnu letošního roku dosáhl statusu miliardového jednorožce, chystá propouštění. Důvodem není špatná finanční situace, ale radikální změna strategie a přechod na technologie využívající umělou inteligenci.
Oznámil to zakladatel společnosti Richard Valtr na síti LinkedIn. Přesný počet propouštěných manažerů a řadových pracovníků firma nespecifikovala. Podle Adama Veseckého, který má přístup k internímu dokumentu firmy, se propouštění týká především manažerů, celé řady seniorních vývojářů, odešel minimálně jeden staff inženýr a rozpustil se community management tým.
Valtr ve svém prohlášení zdůraznil, že Mews se aktuálně nachází ve velmi silné pozici, byznys nadále rychle roste a produkt dosahuje dosud nejlepších výsledků. Rozhodnutí k personálním škrtům proto přichází jako proaktivní krok v době, kdy má firma dostatek prostředků na transformaci.
„Chtěli jsme jednat hned, a ne až ve chvíli, kdy se trh kolem nás a firma, kterou jsme pro něj vybudovali, nevratně změní,“ uvedl Valtr.
AI mění ekonomiku hotelnictví
Hlavním motorem reorganizace je proměna celého odvětví pohostinství, kde tlak na efektivitu kvůli rostoucím nákladům zesiluje. Podle Valtra utratí hotely za každý dolar investovaný do softwaru mnohonásobně více peněz za navazující profesionální služby, od finančního řízení a revenue managementu až po komunikaci s hosty a provoz. Návratnost těchto investic ale bývá často neefektivní.
Právě v této oblasti vidí Mews příležitost k automatizaci. Umělá inteligence je dnes schopna převzít velkou část exekutivní práce, navíc inteligentně, ve velkém měřítku a s vyšší profitabilitou.
„Věříme, že hotelový operační systém budoucnosti bude postaven čistě na AI.. Abychom ale dokázali našim zákazníkům pomoci tohoto stavu dosáhnout, musíme se takovými nejdříve stát my sami,“ vysvětluje zakladatel Mews.
Kdo je hotelový jednorožec Mews
Společnost založili v roce 2012 v Praze Richard Valtr a Matt Welle. Vyvíjí cloudový systém pro kompletní správu hotelů (rezervace, recepce, platby). V březnu 2024 Mews získal investici ve výši 110 milionů dolarů, která firmu ocenila na 1,2 miliardy dolarů (přes 28 miliard korun) a zařadila ji mezi elitní klub startupových jednorožců. Celkově již od investorů (nfond Kinnevik či Notion Capital) vybrala přes 330 milionů dolarů a její systém dnes pohání tisíce hotelů po celém světě.
Plochá struktura a posílení pravomocí
Transformace v praxi znamená, že Mews hodlá zjednodušit svou organizační strukturu. Cílem je dostat se blíže k zákazníkům a posílit kompetence zaměstnanců na nižších úrovních, kteří budou mít přímou odpovědnost za výsledky, namísto aby rozhodnutí delegovali na management.
I přes aktuální propouštění firma nekončí s nábory plošně. Naopak plánuje nadále obsazovat specifické technologické a strategické pozice, které jí v přechodu na nový model pomohou, a nadále investovat do klíčových trhů a produktů. Odcházejícím zaměstnancům slibuje plnou podporu a férové podmínky pro jejich další profesní uplatnění.