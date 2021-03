Věřím, že se trh s ubytováním brzy otřepe, říká Richard Valtr z hotelového start-upu Mews | E15.cz

Jak vaše podnikání ovlivnila koronakrize?

Loni jsme prošli zásadními změnami. Došlo nám, že není nutné se zaměřovat pouze na hotelové pokoje. Náš systém zvládne stejně dobře obhospodařit prostory, jako jsou parkoviště nebo zasedačky, objekty jako kola, auta nebo přistýlky. Nebo třeba i různé profese – maséry, kadeřníky, uklízečky.

Proto vznikl projekt Space­time, aby dokázal hotelům rozšířit portfolio nabízených služeb o rezervace prostorů, objektů či služeb od lidí. A to ve flexibilním časovém úseku, který si zvolí sám uživatel.

O kolik procent spadl hotelový byznys a jak to dopadlo na Mews?

O 70 až 80 procent, ale nám se podařilo udržet nad hladinou. Částečně kvůli nuceným personálním změnám, ale hlavně proto, že jsme včas začali jednat a diverzifikovat příjmy. Už se nebudeme zaměřovat jen na ubytovávání hostů.

Museli jste propustit nějaké zaměstnance?

Šlo o zhruba 40 procent lidí. Všichni propuštění věděli, že se tak děje z finančních důvodů a kvůli nutnému přehodnocení strategie. Bylo to těžké rozhodnutí, ale v konečném důsledku nám umožnilo soustředit se na vývoj a posílení té části byznysu, která má šanci obstát i v době, kdy jsou hotely po celém světě už téměř rok zavřené.

Přistupovali jsme k tomu velmi opatrně, s každým jsme si o tom promluvili a kde to bylo možné, jsme i navrhli pozice v jiných firmách. Teď, když jsme stabilní a opět rosteme, se někteří z našich lidí vracejí.

A co vaše tržby?

Zaměření na vývoj nám nakonec navzdory všem nástrahám osudu pomohlo zvednout tržby o sto procent. Když se nám podaří ještě jedna věc, která je momentálně v jednání, půjde to ještě výš. Jsem optimista a vidím to pro rok 2021 dobře. Každopádně si myslím, že vzhledem ke krizi, která postihla hlavní segment našeho podnikání, je to extrémně skvělý výsledek.

Kde všude nyní působíte?

Jsme v hotelích v 62 zemích. Kanceláře máme ve Francii, Německu, Anglii, Nizozemsku, Austrálii a v New Yorku. Nejsilnější je pro nás oblast Beneluxu a Francie. Daří se nám i v Americe, kde máme trochu jinou strategii, zaměřujeme se hlavně na větší hotelové skupiny a řetězce.

Je těžké ve Spojených státech prorazit?

Ani bych neřekl těžké, ten proces je pouze delší, protože se nedá tak snadno dostat k šéfům firem jako v Evropě. Všechno – včetně firem – je tam větší a je nutné se nejprve prokousat celou byrokracií.

Máte tam lokální obchodní zástupce?

Máme, a to jak centralizované, tak lokální. Dříve jsme se na lokálnost zaměřovali, dnes už ale mnohem více pracujeme s řetězci. V USA může jít třeba o hotelový gigant, který má centrálu v Texasu, ale pobočky rozeseté po celých Spojených státech. Pak není tolik nutné pohlížet na hranice.

Která z destinací, v nichž působíte, je pro vás nejzajímavější?

Určitě Japonsko, o kterém jsem si vždycky mylně myslel, že bude extrémně uzavřené, ale opak je pravdou. Navíc je to země, která má neskutečně krásné hotely a velice příjemné, vstřícné a chápavé lidi. Neříkám, že je to pro nás nějak zásadní trh z hlediska velikosti, ale s Japonci se skvěle obchoduje.

Jak jste na tom v Česku?

V Česku jsme začínali a samozřejmě zde také máme spoustu klientů. U nás není ani tak těžké hledat klienty, jako spíše investora, což je velký rozdíl například oproti Americe.

Tam když přijdu s dobrým nápadem a hrstkou spokojených klientů za investorem, seženu okamžitě investici v řádu desítek milionů korun. To v Česku a potažmo v Evropě zase tak snadné není. I proto je u nás méně jednorožců než v USA. Český trh je mnohem kritičtější, méně jde do rizika.

Na co se hodláte zaměřit do budoucna?

Řekl bych, že strategii máme nastavenou skvěle. Rosteme a nabíráme, tentokrát mnohem více cíleně, než tomu bylo doposud. Teď už jen trpělivě čekáme, až se projeví účinky plošné vakcinace a vrátíme se alespoň na polovinu obsazenosti v hotelích.

Jsem si jistý, že navzdory krizi se trh s ubytováním brzy otřepe. My jsme dostatečně silní na to, abychom byli ve správnou chvíli připraveni jej v plné síle zase oživit.

Proč se start-up jmenuje Mews?

Je to taková slovní hříčka. Vychází z toho, že jsme nástroj v počátcích koncipovali zejména jako operační systém pro hotely a hotelové řetězce. V podstatě tedy pro budovy či více budov. V Anglii přitom existují malé uličky s typickými mnohaúčelovými domky, které se nazývají mews. A tam jsem si vzal inspiraci.

V čem spočívá princip služby?

Díky Mews je možné kompletně řešit management hotelu včetně personálu. Dokážeme přijímat platby od hostů, čímž odpadá potřeba placení kreditní kartou při příjezdu. Současně automatizujeme různé činnosti, které se dosud řešily lidskou silou – řada hotelů se tak obejde bez recepce a vystačí si třeba jen s iPadem u vchodu.

Navíc také podporujeme připojení na vlastní rozhraní, takže se může jakákoli jiná služba v případě zájmu se systémem od Mews propojit. Už nyní spravujeme přes 155 tisíc postelí v 62 zemích světa. Hoteloví hosté získávají díky Mews nástroj pro kompletní správu svého pobytu ještě před samotným on-line přihlášením až po odhlášení.

Váš systém tedy nahrazuje personál?

Neřekl bych, že nahrazuje, ačkoliv i to je vlastně možné. Ale stavěli jsme jej spíše tak, aby personálu umožnil soustředit se více na hosty než na nudnou operativu. Právě ušetřenou pracovní energii vnímám jako jeden z největších benefitů, který on-line recepce provozovatelům hotelů přináší. S nabytým časem mohou hoteliéři naložit podle svého gusta.

Uvedu příklad z praxe: v Curychu stojí Opera Hotel Zürich, kde se všichni hosté registrují na tabletech napojených na Mews. Personál místo opisování údajů z pasů a občanských průkazů dokumenty oskenuje, zatímco hosty usazuje do pohodlných křesel a nabízí jim uvítací drink.

Na recepčních stolech nenajdete slevové kartičky a průvodce, ale virtuální stolní hry. Vstupní lobby daného místa tak získala povahu místa, kde se lidé potkávají dobrovolně, ne jen za účelem check-inu.