NN Penzijní společnost dostala pokutu za špatnou správu. Nechala si úroky náležející klientům
- ČNB udělila NN Penzijní společnosti pokutu deset milionů korun za to, že si ponechala úroky z peněz klientů na sběrných a výplatových účtech.
- Podle centrální banky tím porušila povinnost jednat v nejlepším zájmu klientů.
- Regulátor jí vytkl i slabé kontrolní mechanismy a nedostatečnou prevenci střetu zájmů.
Česká národní banka (ČNB) uložila NN Penzijní společnosti pokutu deset milionů korun za to, že si společnost neoprávněně připsala úrokové výnosy z prostředků svých klientů. Kromě toho společnost nezajistila dostatečné vnitřní kontrolní mechanismy. Pravomocné rozhodnutí o pokutě dnes ČNB zveřejnila na svých internetových stránkách.
Neoprávněného připsání úrokových výnosů se společnost dopustila v roce 2023. Podle zjištění ČNB společnost používala při své činnosti sběrný účet, na kterém shromažďovala peníze klientů před jejich převodem do účastnických fondů, a výplatový účet, na kterém shromažďovala peníze z účastnických fondů určené k výplatě klientů. Úroky z peněz uložených na těchto účtech v celkovém objemu 8,1 milionu korun si společnost ponechala, místo aby je rozdělila klientům.
„Udělená sankce je v našich podmínkách relativně vysoká, ale v kontextu zjištěných pochybení působí spíše jako signál zpřísnění dohledu než jako exces. Pokud skutečně došlo k neoprávněnému připsání části výnosů na stranu společnosti, jde o zásadní poškození práv klientů, které si tvrdší postih zaslouží,“ říká ekonom a partner společnosti Moorech Czech Petr Kymlička s tím, že sankce pro NN dává smysl i jako prevence. „Důvěra v tento sektor stojí právě na férovém zacházení s prostředky klientů,“ zdůrazňuje Kymlička.
Podle ČNB se společnost bránila tím, že neměla systém, který by umožnil rozdělení úrokových výnosů mezi jednotlivé klienty. Centrální banka tento argument odmítla. Podle ní společnost vůbec neměla nechávat peníze úročit, když věděla, že tyto úroky nedokáže mezi klienty rozdělit. Společnost podle ČNB neměla právo si úrokové výnosy přisvojit. Její jednání tak bylo v rozporu se zákonným požadavkem postupovat v nejlepším zájmu klientů.
ČNB dále společnosti vytkla, že neměla zavedený systém sledování a následné kontroly dodržování investičních limitů. Nezavedla také postupy, které by zajistily včasné odhalení střetu zájmů.
Centrální banka v rozhodnutí upozornila na to, že za přestupky bylo možné uložit pokutu až 20 milionů korun. Polehčující okolností bylo to, že ČNB dosud NN Penzijní společnost netrestala. Uložená pokuta deset milionů korun podle centrální banky splní represivní funkci a zároveň odčerpá neoprávněný prospěch, který společnost získala spácháním přestupku.