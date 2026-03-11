Úrokové žně končí. PPF banka rodiny Kellnerových vydělala méně, opřela se do tradingu a charity
- PPF banka loni vydělala 3,95 miliardy korun, což představuje meziroční pokles o necelých 6 procent.
- Výpadek příjmů banka kompenzovala na kapitálových trzích, kde zvýšila objem obchodů o čtvrtinu.
- Celková aktiva banky vzrostla na 357 miliard korun.
Nástup éry levnějších peněz se loni odrazil v mírně horších výsledcích PPF banky, finančního srdce rodiny Kellnerových. Podle předběžných neauditovaných výsledků vydělala banka loni necelé čtyři miliardy korun, tedy zhruba o čtvrt miliardy či o šest procent méně než v roce 2024. Významným byznysovým driverem se pro banku loni stalo obchodování s cennými papíry, když se rodinný finanční dům razantně pustil do obchodů s českými státními dluhopisy.
„Stabilní hospodářský výsledek a posílení naší role mezi hlavními tvůrci trhu se státními dluhopisy potvrzují pevné postavení PPF banky i její rostoucí význam v českém bankovnictví," uvádí předseda představenstva a šéf PPF banky Petr Jirásko. Zatímco ještě v roce 2024 dokázala PPF banka na vlně dražších peněz vygenerovat čistý zisk téměř 4,2 miliardy korun, loni už musela počítat ztráty z klesajících sazeb. Čisté úrokové výnosy, které tvoří jádro jejího byznysu, se meziročně propadly o 13 procent z 6,2 miliardy na 5,4 miliardy korun.
Pozice zůstává pevná
Banka se snažila výpadek úrokových příjmů kompenzovat na kapitálových trzích, kde tradičně patří k nejdůležitějším tuzemským hráčům. Objem obchodů s cennými papíry díky tomu loni vyhnala téměř o čtvrtinu nahoru na 565 miliard korun. Vedení banky ale hodnotí loňský rok pozitivně. „Čistý zisk na úrovni čtyř miliard navázal na úspěšné předchozí roky a potvrdil, že naše pozice na trhu zůstává pevná i v době poznamenané ekonomickou a geopolitickou nejistotou,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva PPF banky Petr Jirásko.
Banka si loni nadále držela silnou pozici u státního dluhu, když znovu obhájila status nejlepšího primárního dealera českých vládních dluhopisů v hodnocení ministerstva financí. Významnou roli sehrály také synergie uvnitř skupiny, kdy se banka společně s Air Bank podílela na vydání dluhopisů TV Nova v hodnotě jedné miliardy korun. Celková aktiva PPF banky v roce 2025 mírně vzrostla na 357 miliard korun.
Vedle čistě byznysových aktivit se zaměřila i na podporu neziskového sektoru. Skrze Nadaci PPF loni rozdělila 351 milionů korun a spustila pilotní program bezúročných půjček pro pražské sociální služby, ve kterém organizacím pomohla překlenout období čekání na dotace částkou kolem 150 milionů korun.