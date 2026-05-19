Škoda odhalila nejlevnější elektromobil Epiq. Novinka má přivést k elektroautům nové zákazníky
- Škoda Auto v Curychu představila svůj nový elektromobil Epiq.
- Městské SUV sází na dostupnost, praktičnost a nový designový jazyk značky.
- Cenu pro český trh automobilka zveřejní ve středu 20. května.
Škoda Auto v úterý v Curychu představila svůj dosud nejdostupnější elektromobil s názvem Epiq. Nový městský crossover rozšiřuje elektrickou nabídku mladoboleslavské automobilky a má pomoci oslovit širší skupinu zákazníků, kteří dosud o elektromobilu neuvažovali především kvůli ceně.
Epiq stojí na nové platformě MEB+ s pohonem předních kol a podle automobilky nabídne dojezd kolem 440 kilometrů. Vůz dlouhý zhruba 4,1 metru kombinuje kompaktní rozměry s prostorným interiérem a zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Novinka zároveň přináší některé technologie známé z vyšších segmentů, například obousměrné nabíjení nebo možnost plnohodnotného ovládání vozu jedním pedálem.
„Epiq nastavuje nové měřítko pro elektrické vozy značky Škoda,“ prohlásil během světové premiéry generální ředitel automobilky Klaus Zellmer. Podle něj má nový model představovat nový vstupní bod do elektromobility značky. „Startujeme na ceně 26 tisíc eur (asi 632 tisíc korun),“ uvedl Zellmer s tím, že Epiq má přivést k elektromobilům ještě více lidí. Přesnou cenu pro český trh automobilka zveřejní ve středu 20. května.
„Jako náš první sériově vyráběný model, který plně přejímá designový jazyk Modern Solid, přináší Epiq technologie z vyšších automobilových segmentů v dostupném provedení. Model byl vyvinut v rámci projektu Electric Urban Car Family skupiny Brand Group Core a ukazuje, jak může sdílený vývoj vytvořit mimořádně atraktivní nabídku v silně konkurenčním segmentu a zároveň dále posílit značku Škoda,“ řekl Zellmer.
Navazuje na Elroq a Enyaq
Podle člena představenstva pro prodej a marketing Martina Jahna se nyní automobilka soustředí především na segment menších SUV. Epiq podle něj kombinuje městský charakter, kompaktní rozměry a elektrický pohon. „Jde o to, aby elektromobilita působila přirozeně a pohodlně,“ uvedl Jahn a dodal, že zákazníci ocení především design auta. „Modelem Epiq oslovujeme zákazníky, kteří hledají jednoduchý a atraktivní vstup do světa elektromobility,“ řekl Jahn.
Epiq navazuje na úspěch elektrických modelů Enyaq a Elroq a společně s připravovaným větším SUV Peaq má pomoci zdvojnásobit nabídku elektromobilů značky Škoda. Automobilka si od novinky slibuje posílení pozice v evropském trhu cenově dostupných elektromobilů, kde konkurence v posledních měsících výrazně roste.