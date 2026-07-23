Firma Lukačovičova ruského kamaráda si už půjčila 190 miliard. Staví AI datacentra se základnou v Praze
- Technologická firma Nebius s vývojovým centrem v Praze získala od velkých bank další úvěr ve výši 775 milionů dolarů.
- Na dluhovém financování už společnost nabrala skoro devět miliard dolarů, letos navíc plánuje investovat 16 až 20 miliard.
- Akcie Nebiusu na burze Nasdaq za rok vzrostly o 166 procent, čistý zisk ale zůstává jen zlomkem rostoucích tržeb.
V investicích do rozvoje takzvané umělé inteligence spojené s velkými jazykovými modely se nadále točí obrovské prostředky, které se občas otřou i o Česko. Původem ruská společnost, jejíž zakladatel je blízkým kamarádem majitele Seznamu Iva Lukačoviče a která v Praze provozuje vývojové centrum, získala další úvěr od předních světových bank. Na dluhovém financování už tak získala skoro devět miliard dolarů, kolem 190 miliard korun. Podnik buduje síť datových center s AI čipy Nvidia a trh nadále věří, že se to vše jednou zaplatí.
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