Holding Porsche vydělal loni méně. Chce se víc zaměřit na obranu a bezpečnost
- Německé holdingové společnosti Porsche SE loni klesl upravený zisk po zdanění zhruba o devět procent na méně než 2,9 miliardy eur (71 miliard korun).
- Firma, která je největším akcionářem automobilové skupiny Volkswagen, to uvedla ve čtvrteční výsledkové zprávě.
- Zároveň informovala, že více investuje do projektů zaměřených na výrobu zbraní.
V poklesu zisku se promítá zhoršené hospodaření Volkswagenu, včetně jeho součásti Porsche AG, která se zaměřuje na luxusní sportovní vozy. Obě firmy představují klíčové investice holdingu, zaznamenaly však miliardové ztráty v souvislosti se zavedením cel na dovoz do Spojených států. Vliv ale mělo i zářijové rozhodnutím automobilky Porsche AG zpomalit přechod na elektromobilitu.
Konflikty na Ukrajině a na Blízkém východě zvýšily zájem investorů o akcie v sektoru obrany a technologií, včetně zbraňových. Naopak v oslabeném automobilovém sektoru v Německu zájem investorů klesl.
Akcie holdingu Porsche SE ve čtvrtek kolem 14:00 SEČ vykazovaly na burze ve Frankfurtu nad Mohanem pokles o 3,4 procenta a prodávaly se za méně než 31 eur. V posledních letech soustavně klesají, před pěti lety se prodávaly téměř za 100 eur. Hlavní index frankfurtské burzy DAX dnes odpoledne vykazoval pokles o 1,5 procenta zhruba na 22.615 bodů.
Potenciál je v sektoru obrany a bezpečnosti
Holdingová společnost německé automobilové dynastie Porsche-Piëch je největším investorem Volkswagenu s podílem 31,9 procenta na základním kapitálu. Na chod Volkswagenu má ale zásadní vliv, protože drží 53,3 procenta hlasovacích práv. Vedle toho Porsche SE vlastní 12,5 procenta ve výrobci sportovních automobilů Porsche AG.
Zatímco hlavním investicím v automobilovém sektoru se loni nedařilo, menší investice holdingu Porsche SE vygenerovaly zisk 193 milionů eur. Hlavním motorem byly podíly ve výrobci dronů Quantum Systems a start-upu zabývajícím se polovodiči Celestial AI.
„Celkově vidí Porsche SE významný růstový potenciál v sektoru obrany a bezpečnosti,“ uvedl generální ředitel Hans Dieter Pötsch. Dodal, že následovat budou další investice.
Skupina ve čtvrtek oznámila investici 100 milionů eur do nově založeného obranného fondu investiční společnosti DTCP, zaměřeného na evropské technologické start-upy v oblastech, jako je kybernetická obrana a umělá inteligence (AI).
Pötsch uvedl, že Porsche jako hlavní investor dál spoléhá na automobilku Volkswagen i po loňské úspoře nákladů v objemu jedné miliardy eur napříč celou skupinou. „Očekáváme, že vedení firem Volkswagen AG i Porsche AG bude tuto náročnou situaci vnímat jako příležitost k realizaci strategických změn,“ řekl Pötsch.
Restrukturalizace pod novým vedením
Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume i generální ředitel Porsche AG Michael Leiters mají podporu holdingu Porsche SE, řekl Pötsch. Leiters v lednu převzal vedení od Blumeho, aby v automobilce Porsche jako součásti skupiny Volkswagen provedl restrukturalizaci. Protože firmy usilují o zvýšení marží a o zvýšení prodeje v Číně, která má největší automobilový trh na světě, sílí i tlak na snižování nákladů.
Skupina Volkswagen podle Pötsche zvažuje odprodej některých aktivit. Za poslední roky totiž nashromáždila řadu dceřiných společností, které nejsou jádrem jejího automobilového byznysu. „Na různých úrovních vedeme diskuse o dokončení potenciálních odprodejů. V tomto ohledu si myslím, že se tato otázka bude určitě během roku ještě vyvíjet,“ dodal.
Mluvčí Volkswagenu uvedl, že aktivní správa portfolia je důležitým prvkem strategie skupiny. Konkrétní plány ale podrobněji nekomentoval. Součástí skupiny Volkswagen je i mladoboleslavská Škoda Auto.