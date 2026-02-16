Volkswagen chystá do několika let razantní škrty. Úspory mají zasáhnout celý koncern včetně Škody
- Volkswagen připravuje rozsáhlý úsporný plán, který má do pár let výrazně zlevnit fungování koncernu napříč značkami.
- Tlak na změny zesílil kvůli slábnoucím výsledkům a zostřující se konkurenci v Evropě.
- Informoval o tom v pondělí časopis Manager Magazin.
Německý automobilový koncern Volkswagen hodlá do konce roku 2028 snížit náklady o 20 procent. Dodal, že rozsáhlá úsporná opatření se budou týkat všech značek a mohla by zahrnovat uzavírání továren. Koncern Volkswagen je největším evropským výrobcem osobních automobilů, jeho součástí je i česká Škoda Auto.
Šéf koncernu Oliver Blume a finanční ředitel Arno Antlitz podle listu představili rozsáhlý úsporný plán na lednovém setkání s manažery podniku za zavřenými dveřmi v Berlíně. Volkswagen se zatím k žádosti o komentář k těmto informacím nevyjádřil, napsala agentura Reuters.
Volkswagen už koncem roku 2024 oznámil, že hodlá do roku 2030 zrušit v Německu přes 35 tisíc pracovních míst. Letos v lednu ohlásil zavedení nové řídicí struktury a zrušení řady pozic ve vedení divize masově vyráběných vozů Brand Group Core (BGC), do které spadá i Škoda Auto.
Škoda Auto táhne Volkswagen
Koncern se v poslední době potýká mimo jiné se silnou konkurencí z Číny a s negativními dopady cel. Celosvětový odbyt koncernu v loňském roce klesl o 0,5 procenta na 8,98 milionu vozů.
Samotná Škoda Auto však vloni odbyt zvýšila téměř o 13 procent na 1,044 milionu vozů. Vykázala tak nejvýraznější nárůst odbytu ze všech koncernových značek.
V prvních devíti měsících loňského roku hospodařil koncern Volkswagen s provozním ziskem 5,4 miliardy eur (zhruba 131 miliard Kč), což je meziroční pokles o 58 procent. Provozní zisk Škody Auto se ale o více než pět procent zvýšil a dosáhl 1,79 miliardy eur.