Koncern Volkswagen slábne. Zatímco Škoda září, vznešenější značky prohlubují propady v Číně i zámoří
- Koncern Volkswagen zveřejnil kompletní prodejní výsledky za loňský rok. Nezazářil.
- Škoda Auto táhla odbyt.
- Koncern si opět výrazně pohoršil v Číně, brzdí též ve Spojených státech.
Volkswagen má za sebou nepříliš vydařený rok, v němž nenaplnil růstové plány. Koncern jako celek loni udal bezmála devět milionů automobilů na světových trzích, takže si oproti předchozímu roku pohoršil o půl procenta. Mezi jednotlivými značkami suverénně zazářila česká Škoda Auto, která dodala zákazníkům 1,044 milionu aut, tedy o téměř třináct procent více. Růst opřela hlavně o zájem zákazníků v Evropě, a to i přes to, že tento trh jako celek loni stagnoval.
Z pohledu tempa meziročního růstu Škodu následovala s pětiprocentním zlepšením značka Seat/Cupra (586 tisíc vozidel). Tím výčet lepších výsledků končí, ostatní koncernové značky se potýkaly s řadou potíží. Osobních vozů VW doputovalo k zákazníkům o 1,4 procenta méně (4,7 milionu). Těžce se nedařilo luxusním a prémiovým značkám. Audi, Bentley a Porsche poklesly prodeje o tři, pět a deset procent. Jediné Lamborghini nepadalo, ale s jedenácti tisíci dodanými vozy stagnovalo.
„S více než dvaceti novými modely letos naplno navážeme na naší produktovou ofenzivu. Ta zahrnuje inovativní automobily v Číně i naší rodinu městských elektrických aut,“ uvedl šéf skupiny Oliver Blume. Zmínil se také o cenově dostupnějších elektromobilech s technologií Volkswagenu, Cupry a Škody, které údajně mají dovést koncern mezi světové technologické lídry.
Koncern Volkswagen a rostoucí podíl na trhu s elektromobily
Samotná čísla skutečně naznačují, že si koncern v segmentu čistě elektrických vozů polepšuje, byť ne rapidně, spíše postupně. Jeho podíl na světových trzích se zvedl z osmi na jedenáct procent. Přispěla k tomu hlavně Evropa, kde jednotlivé značky dosáhly souhrnného růstu prodejů o dvě třetiny.
Mezi šesti nejprodávanějšími čistě elektrickými modely se umístily i dva z dílny Škody Auto, a to na s Elroqem na třetí (95 tisíc) a s Enyaqem (80 tisíc) na šesté pozici. Nejprodávanějším vozem koncernu pak byl VW ID.4/ID.5 (163 tisíc vozů).
Dnešní report nic nezměnil na tom, že koncern prozatím nedokáže zastavit propad v Číně, kde zákazníci čím dál častěji preferují domácí automobilky, zároveň pociťuje důsledky zvýšených cel na dovoz aut do Spojených států. V Severní Americe se mu propadly prodeje o více než deset procent na 947 tisíc, v Číně o osm procent na 2,7 milionu. Oproti předchozímu roku si nejvíce polepšil v Jižní Americe, Středním východě a Africe a střední a východní Evropě (plus 12, 10 a 9 procent).
Škoda Auto táhne skupinu
Škoda Auto zveřejnila své prodejní vysvědčení už včera. Jen v Evropě udala 836 tisíc vozů, stala se tak třetí nejprodávanější značkou s meziročním růstem o deset procent. Trh jako celek přitom stagnoval, do konce listopadu se na kontinentu prodalo o 1,4 procenta více vozů, uvedlo sdružení výrobců. V součtu s automobily, které mladoboleslavská automobilka udala i na mimoevropských trzích, tedy například v Indii, Číně či Vietnamu, dodala zákazníkům 1,044 milionu vozů, meziročně o třináct procent více.
Tradiční bestseller Octavii následovaly modely Kodiaq a Kamiq. Čistě elektrické vozy Elroq a Enyaq se v žebříčku nejprodávanějších modelů značky umístily na šestém a sedmém místě s 95 a 80 tisíci kusy. V součtu s 44 tisíci plug-in hybridy se tak flotila prodaných elektrifikovaných vozů více než zdvojnásobila.
„Minulý rok také znamenal silný impuls pro naši mezinárodní růstovou strategii, s pokračujícím rozvojem v Indii, regionu ASEAN a na Blízkém východě. Náš přístup k volbě pohonných jednotek – od vysoce účinných spalovacích motorů a mild a plug-in hybridů až po rozšiřující se portfolio praktických plně elektrických vozidel – zákazníci skutečně oceňují,“ pochvaloval si předseda představenstva Klaus Zellmer. Letos Škoda představí dvě novinky. V prvním pololetí to bude městský elektromobil Epiq, následovat bude velké sedmimístné rodinné SUV Peaq.