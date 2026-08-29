Jeden z nejbohatších Čechů prohloubil ztrátu na 276 milionů. Jeho byznys přitom roste
- Passerinvest Group loni prohloubil ztrátu ze 64 na 276 milionů korun.
- Tržby skupiny přesto vzrostly o šest procent na 1,6 miliardy korun.
- Developer pokračuje v rozsáhlých investicích na Brumlovce i v pražských Roztylech.
Developerská a investiční skupina Passerinvest Group loni prohloubila ztrátu čistého zisku z 64 milionů korun na 276 milionů korun. Tržby skupina přitom navýšila o šest procent na 1,6 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné ve sbírce listin. Podle zakladatele skupiny Radima Passera byl rok 2025 obdobím mimořádného posunu a intenzivního pracovního nasazení.
Nájmy rostou, náklady ale zatížily hospodaření
Nejvýznamnější položkou ovlivňující výnosy skupiny jsou tržby z nájemného ve vlastněných projektech. Passerinvest je v loňském roce meziročně zvýšil o zhruba 160 milionů korun. Pokles provozních výnosů podle výroční zprávy způsobil zejména nárůst nákladů a odpis majetků z roku 2024, který se plně promítl do hospodářských výsledků až v loňském roce.
V roce 2025 skupina zahájila výstavbu kancelářské budovy Sequoia v pražských Roztylech a multifunkčního projektu Orion na Brumlovce. Zároveň si například zajistila bankovní financování projektu Hila.
Brumlovka zůstává Passerovou hlavní prioritou
Rozvoj Brumlovky podle Passera stále patří k hlavním prioritám skupiny. "Naším přáním a posláním je dotvořit Brumlovku tak, aby každý dům, každý strom i každý její kout měly svůj smysl, užitek a řád. Aby tento kvalitní, estetický a kompaktní celek jednoduše dobře sloužil i našim dětem a dalším generacím," uvedl Passer ve výroční zprávě.
Celková obsazenost budov Passerinvestu činila na konci loňského roku 96 procent, na Brumlovce to bylo 97 procent. Mezi nejvýznamnější transakce skupiny v roce 2025 patřilo například uzavření nájemní smlouvy s Oracle Czech nebo s pojišťovnou Slavia. Smlouvu o pronájmu na Brulmovce prodloužila také Generali Česká pojišťovna.
Passerinvest Group je česká investiční a developerská společnost zabývající se převážně výstavbou administrativních a komerčních budov. Passer ji založil v roce 1991. Společnost je od roku 1996 spojována převážně s projektem Brumlovka, dříve známým jako BB Centrum. V roce 2006 Passerinvest Group začal stavět v bývalém areálu Interlovu v Roztylech v Praze 11.
Passer je podle žebříčku magazínu Forbes 53. nejbohatším Čechem. Hodnotu jeho majetku v letošním roce odhaduje časopis na 13,1 miliardy korun, tedy o zhruba 400 milionů více než v roce 2025. Passer je praktikujícím členem Církve adventistů sedmého dne a také jejím významným donátorem. Finančně podporuje misijní projekty, vzdělávání dětí v křesťanských školách či výstavbu křesťanských modliteben.