Zapomeňte na drahé Chorvatsko. Tady si za stejné peníze dopřejete mnohem víc
- Do jakých zemí se vyplatí vyrazit, když česká koruna doma nestačí na luxus?
- Jedna zdánlivě drahá asijská velmoc je najednou levnější než Česko.
- Vítěz žebříčku kombinuje nízké ceny, moře i hory – a možná ho čekáte nejméně.
Dovolená nemusí být drahá jen proto, že letíte daleko. V některých zemích vyjdou běžné výdaje, restaurace nebo služby výrazně příznivěji než v Česku nebo v populárních evropských letoviscích. Vycházeli jsme ze srovnání portálu Numbeo, který porovnává životní náklady v jednotlivých zemích vůči New Yorku. Do žebříčku jsme vybrali destinace, kde se nízké ceny potkávají s atraktivním cestovatelským zážitkem.
10. Maďarsko
Zatímco česká koruna si v posledních letech držela relativní sílu, maďarský forint zaznamenal vůči euru i koruně dlouhodobě výrazné propady. |
Zatímco česká koruna si v posledních letech držela relativní sílu, maďarský forint zaznamenal vůči euru i koruně dlouhodobě výrazné propady. Ačkoliv v posledních týdnech forint mírně korigoval své ztráty, pro české turisty to stále znamená, že imperiální velkolepost Budapešti je nadále dostupnější než kdy dřív. Návštěva vyhlášených termálních lázní, večery ve špičkových restauracích s michelinským oceněním nebo ubytování v historických hotelích v centru města vyjdou českou peněženku poměrně příznivě a ceny se od těch pražských příliš neliší. Podle Numbea má země index životních nákladů 49,8 b., zatímco Česko 52,0 b., takže rozdíl v běžných výdajích není dramatický. Naopak v restauracích si Češi podle indexu oproti Česku mírně připlatí.
9. Argentina
Argentina nabízí atmosféru Buenos Aires, steaky, víno i divokou Patagonii. |
Argentina nabízí atmosféru Buenos Aires, steaky, víno i divokou Patagonii. Celkové životní náklady tu přitom podle indexu Numbeo (44,9 b.) jsou pod úrovní Česka (52,0 b.). Situace v zemi je ale specifická. Země bojuje s vleklou inflací a nestabilní měnou. Vládě se sice podařilo poměrně srazit měsíční inflaci, dál ale řeší vysoké dluhy a napjatý rozpočet. Čech tu tak celkově ušetří, i když v restauracích si oproti Česku o něco málo připlatí. Prvotřídní hovězí, lokální víno a služby na vysoké úrovni tu ale i tak vyjdou na zlomek částky, kterou byste za podobný luxus nechali v Paříži nebo Madridu.
8. Turecko
Turecko je pro Čechy dlouhodobě známá dovolenková destinace a vyrazit sem pořád dává velký smysl. |
Turecko je pro Čechy dlouhodobě známá dovolenková destinace a vyrazit sem pořád dává velký smysl. Celkové životní náklady tu podle indexu Numbeo (40,2 b.) leží znatelně pod úrovní Česka a na rozdíl od Argentiny to platí i pro stravování v restauracích. Cestování do této země ale přesto není úplně bez varování. Ceny se na místě mohou velmi rychle měnit, protože Turecko dál bojuje, podobně jako Argentina, s vysokou inflací. V červnu 2026 dosáhla meziroční inflace 32,11 procenta. I přes tuto makroekonomickou nestabilitu si tu ale český turista dopřeje nadstandardní služby, pětihvězdičkové hotely a nákupy za částky, které jsou oproti tuzemsku velmi příznivé.
7. Gruzie
Čech v Gruzii znatelně ušetří prakticky na všem, a to včetně stravování. |
Gruzie nabízí divoké kavkazské hory, starobylé Tbilisi i vyhlášené lokální víno. Celkové životní náklady tu přitom podle indexu Numbeo (34,9 b.) leží výrazně pod úrovní Česka (52,0 b.). Čech tu znatelně ušetří prakticky na všem, a to včetně stravování – restaurační index dosahuje hodnoty 37,5 b., což je opět hluboko pod českou úrovní. Bohaté tradiční hostiny i kvalitní ubytování tu vycházejí ve srovnání s jinými dovolenkovými destinacemi velmi příznivě.
6. Jihoafrická republika
U Jihoafrické republiky je zároveň důležitý pečlivý výběr bezpečné lokality a dobrá organizace cesty. |
Jihoafrická republika nabízí Kapské Město, vinařské oblasti, oceán i safari a přitom v běžných cenách vychází citelně levněji než Česko. Podle Numbea má index životních nákladů 38,9 b., zatímco Česko 52,0 b. Příznivěji vycházejí i ceny v restauracích. Pobyt může návštěvníkům zlevňovat také slabší a kolísavý jihoafrický rand: za koruny nebo eura při jeho oslabení dostanou více místní měny. Neznamená to, že luxusní safari nebo designová vila budou levné pro každého, oproti řadě evropských destinací ale může český turista za podobné peníze získat exkluzivnější zážitek. U Jihoafrické republiky je zároveň důležitý pečlivý výběr bezpečné lokality a dobrá organizace cesty.
5. Tchaj-wan
Tchaj-wan představuje jedno z největších překvapení žebříčku. |
Tchaj-wan představuje jedno z největších překvapení žebříčku. Asijský technologický tygr patří ke globálním centrům výroby nejmodernějších čipů a zároveň nabízí vyspělou infrastrukturu i vysokou míru bezpečnosti. Podle Numbea se zde celkový index životních nákladů drží na hodnotě 49,1 b., tedy jen mírně pod úrovní Česka. Výraznější rozdíl je ale v gastronomii: restaurační index dosahuje jen 26,8 b., takže jídlo v restauracích vychází podle srovnání citelně levněji než u nás. Nejvíc se to projeví u běžného stravování, lokálních podniků nebo vyhlášených nočních trhů. Tchaj-wan tak ukazuje, že vyspělá a bohatá země nemusí být pro českého cestovatele automaticky drahou destinací.
4. Japonsko
Japonsko sice není nejlevnější zemí seznamu, je ale tou nejpřekvapivější. |
Japonsko sice není nejlevnější zemí seznamu, je ale tou nejpřekvapivější. Země vycházejícího slunce měla dlouho pověst finančně náročné destinace, v posledních letech se však tento obraz mění. Podle Numbea vychází Japonsko s indexem 47,6 b. v běžných životních nákladech mírně levněji než Česko (52,0 b.). Ještě výraznější rozdíl je u restaurací, kde jsou ceny podle srovnávacího indexu s hodnotou 30,8 b. citelně nižší než u nás (41,3 b.). Pomáhá tomu i slabý jen, který se drží poblíž čtyřicetiletého minima vůči dolaru. Japonsko tím ale nepřestává být drahé v některých ohledech: prémiové hotely, špičkové restaurace nebo rychlovlaky mohou rozpočet pořád citelně zatížit. Pro běžné cestování, každodenní stravování a lokální služby však může být dostupnější, než by mnoho Čechů čekalo.
3. Thajsko
Thajsko v žebříčku stojí hlavně na mimořádně silném poměru ceny a zážitku. |
Thajsko v žebříčku stojí hlavně na mimořádně silném poměru ceny a zážitku. Podle Numbea tam běžné životní náklady s úrovní 36,8 b. vycházejí výrazně níž než v Česku (52,0 b.) a ještě citelnější rozdíl je u restaurací. Právě levné jídlo, dostupné služby a příznivé náklady na delší pobyty z něj dělají destinaci, kde český rozpočet vydrží podstatně déle. Nízký index nájmů zároveň naznačuje, proč se Thajsko hodí i pro práci na dálku nebo delší zimní pobyt, i když ceny hotelů a resortů se mohou výrazně lišit podle lokality a sezony. Český cestovatel si tu tak často může za podobné peníze dopřát vyšší standard služeb než v evropských letoviscích.
2. Malajsie
Malajsie nabízí moderní Kuala Lumpur, tropické ostrovy, dobrou infrastrukturu i jednu z nejpestřejších kuchyní jihovýchodní Asie. |
Malajsie nabízí moderní Kuala Lumpur, tropické ostrovy, dobrou infrastrukturu i jednu z nejpestřejších kuchyní jihovýchodní Asie. Podle srovnání Numbea patří s indexem životních nákladů 34,0 b. k zemím, kde jsou běžné životní náklady i ceny v restauracích výrazně příznivější než v řadě bohatších dovolenkových destinací. Nejde přitom jen o levné pouliční jídlo: pro českého cestovatele může být dostupnější i vyšší standard služeb, od kvalitních hotelů přes dopravu až po každodenní útratu na místě. Ceny se samozřejmě liší podle sezony a konkrétní lokality, Malajsie ale často nabízí lepší poměr cena–zážitek než populární evropská letoviska.
1. Vietnam
Jen málo destinací nabízí tak silnou kombinaci nízkých cen a cestovatelského zážitku jako Vietnam. |
Jen málo destinací nabízí tak silnou kombinaci nízkých cen a cestovatelského zážitku jako Vietnam. Podle Numbea tam běžné životní náklady dosahují indexu 26,9 b. a vycházejí tak zhruba na polovinu české úrovně. Ještě výraznější rozdíl je u restaurací. Restaurační cenový index je na úrovni 15,9 b., což naznačuje výrazně nižší ceny než v Česku (41,3 b.). Země navíc nízké ceny kombinuje s pulzujícími velkoměsty, horskou krajinou, více než třemi tisíci kilometry pobřeží, silnou kávovou kulturou i vyhlášeným street foodem. Pro české turisty to znamená, že si tu mohou za stejné peníze často dopřát vyšší standard než v dražších dovolenkových destinacích – od lepšího ubytování přes pohodlnější dopravu až po každodenní jídlo a služby. Právě kombinace cen, jídla, přírody a rychle se rozvíjející turistické infrastruktury z něj dělá nejlákavější destinaci celého žebříčku.