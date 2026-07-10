EasyJet se stal terčem miliardové bitvy investorů. Firmu oslabil konflikt USA s Íránem
- Americká investiční skupina Apollo Global nabízí za easyJet víc peněz než konkurenční Castlelake.
- EasyJet se v první polovině roku propadl do ztráty 552 milionů liber kvůli konfliktu na Blízkém východě.
- Cena leteckého paliva od dubnového vrcholu klesla o 40 procent, letenky ale levnější nejsou.
Americká společnost Apollo Global chce podle webu CNBC převzít nízkonákladovou aerolinku easyJet, která v první polovině roku zaznamenala ztrátu 552 milionů liber (15,7 miliardy korun). Tu podle vyjádření firmy způsobil konflikt mezi Íránem a USA na Blízkém východě. Kvůli válce výrazně vzrostla cena leteckého paliva – kerosinu, což má negativní dopad na celé odvětví.
Firma Apollo není prvním zájemcem o britského dopravce, ještě v neděli podle agentury Bloomberg easyJet v zásadě souhlasil s nabídkou americké investiční společnosti Castlelake, která aerolinku ocenila na 7,3 miliardy dolarů (155 miliard korun). Avšak Apollo nabízí akcionářům více peněz a easyJet oceňuje na 7,66 miliardy dolarů (162 miliard korun).
„Nabídka Appola představuje pro akcionáře easyJetu výhodnější řešení, protože nabízí vyšší částku než Castlelake,“ uvádí britský dopravce. „Jde o atraktivní kombinaci hodnoty, strategického souladu a dlouhodobého vedení firmy. Představenstvo easyJetu tedy již nehodlá doporučit nabídku Castlelake,“ dodává.
Akcie nízkonákladového dopravce na londýnské burze rostly už od pondělí díky zájmu Castlelake. Od začátku roku posílily o 15,2 procenta a ve čtvrtek dosáhly na konci dne ceny 5,88 libry (167 korun) za akcii. Apollo akcionářům nabízí 7,15 libry (204 korun).
„Aby dohoda za tuto cenu dávala smysl, bylo by potřeba provést obrovskou restrukturalizaci nákladů a dosáhnout obratu v ziscích, který výrazně přesahuje naše současné odhady,“ vyjádřili se k potenciální akvizici analytici společnosti Bernstein.
Problémy v letecké dopravě
Válka na Blízkém východě zapříčinila během prvních týdnů konfliktu zdvojnásobení cen leteckého paliva. To aerolinkám způsobilo finanční problémy a musely zdražit letenky. Kvůli geopolitické nestabilitě a růstu cen paliva už v dubnu zkrachovala britská aerolinka Ascend Airways.
Avšak situace se mění a od dubnového vrcholu se cena leteckého paliva snížila o 40 procent. Analytik Tom Kloza řekl webu CNN, že je kerosin levnější díky nižší poptávce aerolinek, protože omezily počet letů, a také zvýšené produkci v amerických rafineriích.
I přes pokles cen paliva však letecké společnosti nezlevňují letenky, poptávka po nich je totiž velká a lidé jsou za ně během letní cestovní sezony ochotní zaplatit více peněz.