Květiny z Moravan táhnou i zákazníky z Brna. Rozkvetlo sází na lokální vazby a design
- Irena Balko otevřela v Moravanech u Brna květinářství Rozkvetlo, které propojuje floristiku, vlastní pěstování květin a výrazný design.
- Podnik si během tří let vybudoval stabilní klientelu, přitahuje zákazníky i z Brna a ve vytížených měsících naráží na rostoucí poptávku.
- Majitelka chce květinářství dál rozvíjet jako místní komunitní místo, ale zároveň zdůrazňuje, že jeho budoucnost zůstane spojená s Moravany.
Do květinářství Rozkvetlo v Moravanech u Brna vyrazí jeho majitelka Irena Balko v elegantních lodičkách jen výjimečně. „Do práce v nich normálně vůbec nechodím, to jen dnes kvůli vám,“ říká s úsměvem při přivítání. Ostatně většinu dne jinak tráví mezi zeminou a květinami.
Ty ji provázejí od dětství. Pochází ze zahradnické rodiny a první kytice zkoušela vázat už jako malá na zahradě rodičů, později hlavně z karafiátů, jež její babička pěstovala také ve skleníku. Podle Ireny Balko se rostlina už zbavila stigmatu oblíbence politiků minulého režimu, který ji po revoluci nadlouho odsunul na okraj zájmu. Karafiáty se vracejí díky široké škále barev, a navíc dlouho vydrží, takže i v jejím květinářství je jich široký výběr.
Pěstované i vázané
Zájem o květiny vedl Irenu Balko rovněž při volbě vzdělání. Vystudovala zahradnickou školu a následně absolvovala pomaturitní studium floristky-aranžérky v Děčíně. Na vlastní květinářství si myslela dlouho, ke konkrétní podobě ale došla až během covidu, kdy byl čas připravit projekt a najít vhodné místo. Dala mu jméno Rozkvetlo a otevřela je v roce 2023, letos v červnu tedy oslaví tři roky provozu. Když vzpomíná na jeho začátky, zmíní, že je ráda, že měla podporu manžela, který je také podnikatel. „Ale rozhodnutí otevřít květinářství bylo moje,“ zdůrazňuje.
Obchod v budově navržené brněnským studiem HUA HUA ARCHITECTS připomíná spíš designové studio než klasické květinářství. Světlý interiér v pastelových barvách doplňuje dřevo, moderní osvětlení nebo nábytek české nábytkářské značky TON. Mnohé prvky jsou v růžové barvě, kterou má majitelka v oblibě. Růžové jsou také výrazné nápisy Rozkvetlo a Kvítí z Moravan nad vchodem, barva jemně dominuje i její kanceláři.
V zahradě vedle prodejny Irena Balko pěstuje místní květiny do vazeb, podzemní ateliér slouží pro přípravu zakázkových dekorací a do budoucna se zde počítá s pořádáním kurzů a workshopů.
Rozkvetlo stojí přímo v centru a otevřeno má sedm dní v týdnu. Podle jeho majitelky se ukázalo, že i větší obec může být dobrým místem pro specializovaný obchod. Pomáhá také dostatek místa k zaparkování. Zákazníci nepřicházejí jen z Moravan, pro kytice se sem jezdí i z nedalekého Brna. Při naší návštěvě zrovna jeden Brňan vyzvedával výraznou kytici růžových a bílých růží, která zaplnila téměř celý pult. Pohled na cenovku dává možné vysvětlení, proč sem míří také lidé z nedaleké moravské metropole, kde je květinářství více než stovka – je tu zhruba o pětinu levněji než ve větších městech.
Jedno místo pro srdce
„Zákazníků nám chodí stále víc a víc, často i na doporučení, což nás samozřejmě velmi těší. Ve vytížených měsících kolem svátků už je zakázek tolik, že to začíná být hodně náročné,“ říká Balko a dodává, že bez týmu, jejž kolem sebe vybudovala, by to nezvládla. „Mám skvělou vedoucí, která je moje pravá ruka, a můžu se spolehnout na každé z děvčat,“ zmiňuje mimo jiné pět stálých floristek. Její podnik sice sleduje trendy ve floristice, ale nepřebírá je bez úprav: „Vždycky si je přizpůsobíme tak, aby odpovídaly našemu stylu.“
V Moravanech u Brna, jež letos skončily páté mezi nejlepšími místy k životu v žebříčku e15 magazínu, rodina Ireny Balko žije osm let. Její Rozkvetlo se zapojuje do života místní komunity, například pravidelně věnuje květinové dary do tomboly na místních plesech nebo hodech. Budoucnost květinářství je v plánech jeho majitelky i nadále spojena s Moravany, důvody ale nejsou jen čistě podnikatelské. Paní Balko je tady doma: „Myslím si, že to jedno místo, kam člověk dává srdce, by mělo zůstat právě jen jedno.“