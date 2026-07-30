Předplatné

Kofola míří k převzetí ikonických minerálek. Ve hře je obchod za 440 milionů

Nejvyšší nabídku podala firma European Healing Waters, za níž stojí Kofola.

Nejvyšší nabídku podala firma European Healing Waters, za níž stojí Kofola. Zdroj: Profimedia

ČTK
ČTK
Diskuze (0)
  • Insolvenční správce navrhl prodej společnosti BHMW za 440,5 milionu korun.
  • Nejvyšší nabídku podala firma European Healing Waters, za níž stojí Kofola.
  • Nový vlastník má převzít výrobce tradičních minerálních vod zbaveného většiny dluhů.

Insolvenční správce společnosti Bohemia Healing Marienbad Waters (BHMW) požádal soud o souhlas s prodejem podniku za 440,5 milionu korun. Vyplývá to z dokumentu v Insolvenčním rejstříku. Nabyvatelem má být společnost European Healing Waters s. r. o., (EHW) za níž stojí firma Kofola. Prodej podniku, který stáčí v Ústeckém kraji Bílinskou kyselku, Zaječickou hořkou a v Mariánských Lázních Rudolfův pramen či Excelsior, už odsouhlasil věřitelský výbor. BHMW je od loňského podzimu v insolvenci, věřitelé odmítli návrh na reorganizaci firmy a v říjnu poslali firmu do konkurzu.

Zájem byl velký, rozhodla nejvyšší nabídka

Zájem o BHMW projevilo pět zájemců, tři předložili konkrétní nabídku. Nejvyšší nabídka byla od společnosti EHW, jejímiž společníky je Kofola a akciová společnost Healing Waters. Jak už dříve uvedla mluvčí Kofoly, za vítěznou nabídkou stojí Kofola a investiční společnost Invest Gate. Ta se v minulosti podílela i na financování BHMW.

„Od samotného počátku jsme deklarovali, že naším hlavním cílem je nalézt řešení, které povede k co nejvyššímu možnému uspokojení věřitelů a současně zachová budoucnost této výjimečné společnosti a jejích tradičních značek,“ uvedl na začátku července Kristian Bašta, zakladatel Invest Gate. Dodal, že celou dobu obě společnosti usilovaly o to, aby věřitelé získali maximum, které objektivně umožňuje skutečný ekonomický stav společnosti.

V Bílině pracuje ve dvou směnách 22 zaměstnanců, v Mariánských Lázních dalších šest. Krizový manažer BHMW Libor Duba uvedl, že BHMW je po několika letech v zisku. Nový vlastník získá podnik zbavený většiny dluhů, které byly podle Duby ve stovkách milionů.

BHMW se vyhlášení konkurzu loni bránila. Argumentovala tím, že věřitelé a zájemci o koupi jsou ve střetu zájmů a že jde o nepřátelské převzetí. Soud ale konkurz potvrdil a insolvenční řízení dospělo až k prodeji podniku.

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů