Kofola míří k převzetí ikonických minerálek. Ve hře je obchod za 440 milionů
- Insolvenční správce navrhl prodej společnosti BHMW za 440,5 milionu korun.
- Nejvyšší nabídku podala firma European Healing Waters, za níž stojí Kofola.
- Nový vlastník má převzít výrobce tradičních minerálních vod zbaveného většiny dluhů.
Insolvenční správce společnosti Bohemia Healing Marienbad Waters (BHMW) požádal soud o souhlas s prodejem podniku za 440,5 milionu korun. Vyplývá to z dokumentu v Insolvenčním rejstříku. Nabyvatelem má být společnost European Healing Waters s. r. o., (EHW) za níž stojí firma Kofola. Prodej podniku, který stáčí v Ústeckém kraji Bílinskou kyselku, Zaječickou hořkou a v Mariánských Lázních Rudolfův pramen či Excelsior, už odsouhlasil věřitelský výbor. BHMW je od loňského podzimu v insolvenci, věřitelé odmítli návrh na reorganizaci firmy a v říjnu poslali firmu do konkurzu.
Zájem byl velký, rozhodla nejvyšší nabídka
Zájem o BHMW projevilo pět zájemců, tři předložili konkrétní nabídku. Nejvyšší nabídka byla od společnosti EHW, jejímiž společníky je Kofola a akciová společnost Healing Waters. Jak už dříve uvedla mluvčí Kofoly, za vítěznou nabídkou stojí Kofola a investiční společnost Invest Gate. Ta se v minulosti podílela i na financování BHMW.
„Od samotného počátku jsme deklarovali, že naším hlavním cílem je nalézt řešení, které povede k co nejvyššímu možnému uspokojení věřitelů a současně zachová budoucnost této výjimečné společnosti a jejích tradičních značek,“ uvedl na začátku července Kristian Bašta, zakladatel Invest Gate. Dodal, že celou dobu obě společnosti usilovaly o to, aby věřitelé získali maximum, které objektivně umožňuje skutečný ekonomický stav společnosti.
V Bílině pracuje ve dvou směnách 22 zaměstnanců, v Mariánských Lázních dalších šest. Krizový manažer BHMW Libor Duba uvedl, že BHMW je po několika letech v zisku. Nový vlastník získá podnik zbavený většiny dluhů, které byly podle Duby ve stovkách milionů.
BHMW se vyhlášení konkurzu loni bránila. Argumentovala tím, že věřitelé a zájemci o koupi jsou ve střetu zájmů a že jde o nepřátelské převzetí. Soud ale konkurz potvrdil a insolvenční řízení dospělo až k prodeji podniku.