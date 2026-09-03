Kofole rostou tržby i zisk. Jedna část jejího byznysu ale výrazně zaostává
- Kofole v pololetí vzrostly tržby o téměř osm procent a provozní zisk o více než šestnáct procent.
- Skupinu táhly nealkoholické nápoje, jadranský region a síť UGO, slabší výsledky naopak vykázaly pivovary.
- Dopady dražší ropy a geopolitického napětí firma tlumila předzásobením a úsporami v provozu.
Nápojářské skupině Kofola v prvním letošním pololetí stouply tržby meziročně o 7,7 procenta na 3,2 miliardy korun. Provozní zisk EBITDA jí vzrostl o 16,2 procenta na 594,1 milionu korun. K růstu jí pomohly počasí, silná sezona v jadranském regionu i úspěšné novinky. Kofola to dnes sdělila ČTK v tiskové zprávě.
„Skvělých výsledků dosáhla skupina Kofola i přesto, že se do cen vstupních materiálů (pohonné hmoty, preformy, fólie) začínaly postupně propisovat dopady geopolitického napětí na Blízkém východě a růstu cen ropy. Tlak na náklady však skupina úspěšně kompenzovala včasným předzásobením a efektivitou provozu,“ uvedla firma.
Prodej nealkoholických nápojů v Česku a na Slovensku potvrdil ve druhém čtvrtletí růstový trend, který podle firmy ovlivnily i novinky pro letní sezonu, například nové příchutě Korunní Etera bez cukru. Jadranské divizi pomohl brzký start turistické sezony. Tržby ve Slovinsku vzrostly o čtyři procenta, v Chorvatsku o tři procenta a klíčová oblast hotelů, restaurací a dalších gastronomických provozů o pět procent.
Turistická sezona pomohla Jadranu, UGO výrazně zvýšilo zisk
„Posun k maržově zajímavějším formátům a přísná kontrola provozních nákladů nám pomohly ochránit ziskovost,“ uvedl generální ředitel společnosti Radenska Adriatic Marián Šefčovič.
Pivovarská divize Kofoly čelila slabšímu období. „Propad exportu však zmírňoval domácí trh, kde táhly značky Zubr (nárůst o 13,9 procenta), Litovel (o 5,9 procenta) a obecně plechovkové formáty (o 27,4 procenta),“ uvedla Kofola.
Síť UGO, která nabízí čerstvé ovocno-zeleninové šťávy a provozuje Salaterie a Freshbary, vykázala nárůst hrubých tržeb téměř o 14 procent a zhruba 35 procent nárůstu EBITDA. Přispěly k tomu pokračující růst návštěvnosti a tržeb Salaterií, další expanze i růst prodeje balených zdravých jídel v Česku. „Na Slovensku je pak patrný rostoucí zájem o čerstvá jídla i nápoje z Freshbarů a Salaterií. Meziroční růst tržeb v segmentu QSR (restaurace rychlého občerstvení) ve druhém čtvrtletí je 22 procent,“ uvedla společnost.
Kofola sídlící v Ostravě patří k nejvýznamnějším výrobcům nealkoholických nápojů ve střední Evropě. K výrobkům kromě stejnojmenného nápoje patří nápoje značek Vinea, Rajec, Korunní, Ondrášovka, Kláštorná Kalcia, Jupí nebo Semtex. Do skupiny patří výrobce čerstvých šťáv a salátů UGO, český producent bylinných směsí a čajů Leros, Pivovary Zubr, které vyrábějí piva Holba, Zubr a Litovel, slovinská společnost Radenska a chorvatský výrobce minerálních vod Studenac. Loni tržby skupiny dosáhly 10,75 miliardy korun a provozní zisk před odpisy EBITDA 1,79 miliardy korun. Kofola má přes 4000 zaměstnanců.