Konec liberální drogové politiky. Kratom bude hůře dostupný a výrazně zdraží, hrozí černý trh
- Balík opatření počítá s omezením prodeje i vyšším zdaněním kratomu.
- Změny se dotknou také technického konopí a nových psychoaktivních látek.
- Podle vlády mají změny lépe chránit veřejné zdraví.
Vláda připravuje rozsáhlou změnu pravidel pro nakládání s návykovými látkami. Součástí balíčku osmnácti opatření je výrazné zpřísnění regulace kratomu, změny v pravidlech pro technické konopí i rychlejší zařazování nových psychoaktivních látek mezi zakázané substance. Kabinet chce kvůli tomu novelizovat čtyři zákony.
Největší změny čekají kratom. Psychomodulační látku by nově mohli legálně kupovat pouze lidé starší 21 let místo současných 18 let. Vláda zároveň navrhuje zákaz internetového prodeje, zavedení spotřební daně a přesun zboží ze snížené do základní sazby DPH.
„Nebudeme dělat takovou liberální drogovou politiku jako naši předchůdci. Potřebujeme změnit čtyři zákony, kde je 18 opatření proti drogám,“ uvedl po jednání vlády premiér Andrej Babiš.
Podle ministryně financí Aleny Schillerové by nové zdanění mohlo státnímu rozpočtu přinést až 1,2 miliardy korun ročně. Spotřební daň má činit dvě koruny za gram nebo mililitr, u koncentrovaných extraktů deset korun. Cena běžného padesátigramového balení kratomu by podle ní mohla vzrůst přibližně z 250 na 400 korun.
Konec prodeje přes internet
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zdůvodnil zvýšení věkové hranice tím, že nejčastějšími uživateli kratomu jsou lidé ve věku od 15 do 24 let.
Přísnější podmínky čekají také samotné prodejce. Poplatek za licenci pro výrobu, distribuci nebo prodej kratomu se zvýší o polovinu na 300 tisíc korun. Licencované prodejny budou smět nabízet pouze kratom a nebude možné jej prodávat společně s potravinami nebo jiným sortimentem.
„Velmi těžko můžeme kontrolovat, že kratom, který se objedná v e-shopu, skončí skutečně u toho člověka, který ho může legálně užívat,“ uvedl Vojtěch.
Kratom je v Česku od loňského listopadu legálně prodejný za přísných podmínek. Nakupovat jej mohou pouze dospělí, zakázaný je prodej v automatech i reklama a obchodníci musí mít licenci. Zároveň jsou povinni zákazníky informovat o složení výrobku a doporučeném dávkování.
Přísnější pravidla čekají i konopí
Součástí připravovaných změn je také zpřísnění pravidel pro technické konopí. Povolený obsah THC by se měl snížit z nynějšího jednoho procenta na 0,3 procenta. Vyšší obsah by mohl znovu znamenat trestní postih při samopěstování rostlin.
Materiál počítá také se zákazem využívání kanabidiolu (CBD) jako suroviny pro výrobu návykových látek a s rychlejším zařazováním nových psychoaktivních látek na seznam zakázaných nebo zkoumaných substancí. Rozšířit by se měly také pravomoci policie, obcí a kontrolních orgánů.
Přísnější pravidla podle odborníka problém nevyřeší
Připravované změny kritizuje Pavel Kubů, člen výkonné rady CzecHemp a odborník na adiktologii. Podle něj by plošné zpřísňování mohlo přinést opačný efekt, než vláda očekává. „Současný regulační rámec funguje teprve půl roku a už přinesl pozitivní změny. Skončil prodej kratomu v automatech, večerkách nebo obchodech se suvenýry a byla zavedena kontrola věku, která brání legálnímu prodeji nezletilým,“ uvedl.
Kubů také upozorňuje, že je proto předčasné pravidla zásadně měnit. Apeluje na to, aby podnikatelé investovali značné prostředky do splnění licenčních podmínek a časté změny mohou narušit důvěru ve stabilitu podnikatelského prostředí.
Skeptický je i k dalším restrikcím. „Nelegální trh a organizovaný zločin masivně posílí vždy, když dojde k plošnému zákazu. Stát tím ztrácí možnost kontrolovat kvalitu, dávkování, reklamu nebo věkové omezení prodeje,“ řekl.
Podobně hodnotí i plánované zpřísnění pravidel pro konopí. Podle něj by se regulace měla zaměřit především na syntetické kanabinoidy, nikoli na přírodní konopné produkty. „Racionální regulace by měla oddělit přírodní konopné produkty od výrobků s nebezpečnými syntetickými kanabinoidy. Po plošném zákazu se část uživatelů přesune k nekontrolovaným produktům podezřelého původu,“ upozornil.
Kubů naopak podporuje rychlejší zařazování skutečně nebezpečných syntetických látek mezi zakázané substance. Podle něj by však stát měl více využívat možnost jejich regulace namísto plošných zákazů. „Není možné zakázat všechny substance v situaci, kdy nelegální trh reaguje záplavou nových látek. Účinnější je regulovaný mezistupeň, který umožňuje látku kontrolovat místo toho, aby ji stát pouze zakázal a čekal na její náhradu,“ dodal.