Křetínský koupil největší síť autobazarů ve střední Evropě. AAA Auto přebírá od britsko-polského fondu
- Segment ojetých aut považuje Daniel Křetínský zajímavou diverzifikací mimo jeho tradiční byznysy.
- Dosavadní vlastník autobazarů, britsko-polský fond Abris Capital Partners, hledal kupce už delší dobu.
- Strany neuvedly hodnotu obchodu, ale nákup Aures Holdings rozhodně patří mezi největší letošní transakce.
Společnost EP Equity Investment (EPEI) kupuje stoprocentní podíl ve společnosti AURES Holdings, největšího prodejce ojetých vozů ve střední Evropě.
Skupinu dosud vlastnil fond Abris Capital Partners. AURES provozuje etablované značky AAA Auto, Mototechna či Auto Diskont na trzích České republiky, Slovenska a Polska. EPEI bere akvizici jako dlouhodobou strategickou investici a sází na další konsolidaci trhu ojetých vozidel.
„Vážíme si možnosti navázat na rozvoj více než třicetileté historie značky AAA Auto a pětasedmdesátileté tradice značky Mototechna, které dohromady obsloužily již přes tři miliony zákazníků. Jen v loňském roce vykoupily a prodaly více než 100 tisíc vozidel a dále posílily svou pozici nejpopulárnějšího prodejce ojetých vozů v České republice, na Slovensku a v Polsku,“ uvedl Petr Kudela, investiční manažer EPEI, který je zodpovědný za tuto investici.
Znalost oboru
„AAA Auto si během své historie vybudovalo jedinečnou databázi a sofistikovaný systém pro hodnocení technického stavu vozů, díky kterému se při výkupu zaměřuje na zhruba 30 procent nejkvalitnějších automobilů na trhu,“ dodal Petr Kudela. Dodal, že očekává další konsolidaci trhu ojetých vozů. Značky AAA Auto a Mototechna dle něj mají silný předpoklad stát se hlavními hybateli tohoto procesu.
EPEI přistupuje k akvizici jako k dlouhodobé strategické investici. AURES Holdings, který dlouhodobě operuje v náročném a nízkomaržovém prostředí (s průměrnou čistou marží okolo dvou procent z tržeb), investuje veškeré zisky zpět do nákupu dalších vozů, což posiluje jeho stabilní růst.
„Společně s managementem AURES jsme vybudovali lídra na trzích střední Evropy a značku, které zákazníci důvěřují. Práce na škálování, analytických nástrojích a disciplíně v provozu proměnily AURES v tržního lídra s pevnou platformou pro další růst. Vidíme společnost dobře připravenou na další kapitolu pod novým vlastníkem, EP Equity Investment,“ uvedl Wojciech Lukawski, partner Abris Capital Partners.