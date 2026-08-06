Legendární česká likérka se propadla do hlubší ztráty. Zachraňují ji domácí zákazníci
- Likérka Fruko-Schulz loni prohloubila ztrátu na téměř 24 milionů korun.
- Vývoz se po omezení východních trhů propadl téměř o 80 procent.
- Nové vedení zahájilo restrukturalizaci a posílilo prodeje na českém trhu.
Jindřichohradecká likérka Fruko-Schulz loni skončila ve ztrátě 23,8 milionu korun. V roce 2024 hospodařila se ztrátou 10,6 milionu korun. Čistý obrat firmy klesl o 37,2 milionu korun na 170,2 milionu korun. Firma loni vyměnila vedení a zahájila restrukturalizaci. Výrazně omezila vývoz, který se dříve zaměřoval na východní trhy. Naopak tržby na českém trhu se zvýšily. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti zveřejněné ve Sbírce listin.
Restrukturalizace přinesla uzavření pobočky i úsporná opatření
„Rok byl významně ovlivněn probíhající restrukturalizací a výrazným poklesem exportu, který byl částečně kompenzován posilováním prodejů na českém trhu,“ uvedl ve výroční zprávě jednatel likérky Radek Bukovský. Celkové tržby na českém trhu se zvýšily o šest procent na 157,6 milionu korun. Tržby v zahraničí poklesly o 78,6 procenta na 12,5 milionu korun. Spotřební daň odvedená státu loni činila 274 milionů korun.
Restrukturalizační opatření zahrnovala uzavření pobočky v Praze, personální změny a také významné změny v oblasti logistiky. Společnost také zefektivnila provozní procesy a snížila náklady.
Tuzemský trh rostl, export se téměř zastavil
Fruko-Schulz také vlastní čerpací stanici Frukoil, na které prodává stáčený Tuzemák. Loni tam prodala 106 tisíc litrů tohoto alkoholu a výnosy z prodeje dosáhly 5,98 milionu korun bez spotřební daně a DPH.
Majitelem jindřichohradecké likérky Fruko-Schulz se v roce 2024 stal Český hospodářský holding, který nahradil skupinu ruských akcionářů. Nový majitel vlastní 100 procent akcií. Jednatelem jindřichohradecké společnosti se stal Radek Bukovský, který je majitelem Českého hospodářského holdingu. Dlouhodobého šéfa Josefa Nejedlého loni v květnu vystřídal ve funkci generálního ředitele Tomáš Panenka.