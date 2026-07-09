Tradiční česká značka stála před krachem. Z insolvence ji teď zachraňuje Kofola
- Kofola a Invest Gate podepsaly smlouvu o koupi společnosti Bohemia Healing Marienbad Waters.
- Výrobce Bílinské kyselky je v insolvenčním řízení od loňského června.
- Krizový manažer Libor Duba dokázal v konkurzu provozovat závod s kladným hospodářským výsledkem.
Firmě Bohemia Healing Marienbad Waters (BHMW), která stáčí minerální léčivou vodu Bílinská kyselka hrozil zánik. Více než 350 let dlouhou historii mohla ukončit neschopnost splácet své závazky včetně dluhopisů. Společnosti Kofola a Invest Gate však zvítězily ve výběrovém řízení na prodej podniku. „Bílinská kyselka je významným lázeňským pramenem z přírodního léčivého zdroje, na jehož záchraně se budeme velice rádi podílet,“ uvedl Daniel Buryš, ředitel Kofoly v Česku a na Slovensku.
Od června loňského roku trvá insolvenční řízení. Dokončení transakce podléhá schválení věřitelského výboru a insolvenčního soudu. Věřitelský výbor už prodej schválil. Úplné vypořádání se očekává ve 3. čtvrtletí tohoto roku, poté přejde BHMW do rukou Kofoly a Invest Gate, uvedla mluvčí. Krizový manažer Libor Duba nedávno řekl, že firma je v dobré ekonomické kondici. V Bílině pracuje ve dvou směnách 22 zaměstnanců, v Mariánských Lázních dalších šest.
Insolvenční správce Jaroslav Brož uvedl, že angažování krizového manažera Duby se ukázalo jako dobré rozhodnutí. „Potvrdilo se, že i v konkurzu lze provozovat závod s kladným hospodářským výsledkem a že insolvence nemusí znamenat konec provozu závodu, ale smysluplné rychlé a efektivní řešení úpadku,“ sdělil insolvenční správce. Příprava prodeje mohla začít až po březnovém rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, který potvrdil prohlášení konkurzu na majetek dlužníka. V dubnu Krajský soud v Plzni stanovil podmínky prodeje, které byly splněny. Ve středu 8. července byla uzavřena smlouva na prodej závodu Bohemia Healing Marienbad Waters,„ uvedl insolvenční správce.
Zkušená Kofola
Kofola má zkušenosti s některými tradičními nápojářskými značkami. “Od samotného počátku jsme deklarovali, že naším hlavním cílem je nalézt řešení, které povede k co nejvyššímu možnému uspokojení věřitelů a současně zachová budoucnost této výjimečné společnosti a jejích tradičních značek,„ uvedl za budoucí spolumajitele Kristian Bašta, zakladatel společnosti Invest Gate. Dodal, že po celou dobu obě firmy usilovaly o to, aby věřitelé získali maximum, které objektivně umožňuje skutečný ekonomický stav společnosti. “Tento závazek je pro nás určující i dnes,„ uvedl Bašta.
Společnost BHMW je po několika letech podle Duby konečně v zisku. “Podařilo se nám firmu stabilizovat, drobně roste,„ řekl v polovině června. Uvedl, že nový vlastník získá podnik zbavený většiny dluhů, které byly podle Duby v řádech vyšších stovek milionů korun.
Historie Bílinské kyselky sahá do 17. století, nejvíce expandovala na přelomu 18. a 19. století. Vodu naplněnou do hliněných džbánků zalitých voskem odesílala společnost do Brazílie, carského Ruska nebo Ameriky. Lidé ji pijí při překyselení žaludku, pálení žáhy nebo na zlepšení látkové výměny. BHMW stáčí také minerální vody Zaječická hořká, Rudolfův pramen či Excelsior.
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