Letos vypukne na Jadranu investiční boom. Účastní se ho i Češi, říká manažer, který láká turisty do Chorvatska
Chorvatsko v posledních deseti letech výrazně investovalo do cestovního ruchu i infrastruktury. Od výstavby dálnic a silnic až po modernizací letišť. Do Chorvatska stále více investují i zahraniční firmy. Investice z Česka loni vzrostly téměř o polovinu a další sem míří, popisuje ředitel Chorvatského turistického sdružení v Praze Miodrag Mlačić.
Jak se proměnila investiční atraktivita Chorvatska po vstupu do eurozóny a schengenského prostoru?
Zájem investorů o Chorvatsko se vstupem do Evropské unie značně vzrostl a ještě více po začlenění do eurozóny a schengenského prostoru. I když se do cestovního ruchu značně investovalo i v posledních letech a mezi lety 2024 a 2025 bylo otevřeno větší množství čtyř- a pětihvězdičkových hotelů, pravý investiční boom podél celého chorvatského pobřeží, od Poreče do Dubrovníku, můžeme očekávat právě až letos.
Proč zrovna letos?
Chorvatské hoteliérství je letos v jednom z nejsilnějších investičních cyklů ve své novodobé historii, který je zaměřený právě na velkokapitálové projekty s vysokou přidanou hodnotou. Podle dosud potvrzených dostupných údajů celková hodnota očekávaných investic do sektoru hotelů bude dosahovat přibližně 650 milionů eur. A to také znamená, že Chorvatsko je pro investory v srdci Evropy, že je to především bezpečná a kvalitní destinace.
Kde přesně očekáváte největší projekty?
Největší část investic se soustředí na Jadran, kde se uskutečňují projekty, které, co se týče objemu, kategorie a brandu, představují vykročení z toho, co zatím ubytovací kapacity dokázaly nabídnout. V tomto ohledu lze zmínit Resort Pical společnosti Valamar v Poreči s celkovou investicí ve výši 200 milionů eur, nový Mariott Opatija v Ičići v hodnotě 100 milionů eur a hotel Marjan ve Splitu s hodnotou přes 100 milionů eur. To jsou pouze některé z pětihvězdičkových hotelů, které se budou otevírat v průběhu letošního roku. Nicméně se nejedná pouze o hotely s pěti hvězdičkami, očekáváme nové kapacity v kategorii tří i čtyř hvězd.
Na co se nejvíc soustředí čeští investoři? A kteří z nich jsou nejvýznamnější?
Češi investují například do logistických center. Česká investiční skupina RC Europe investovala přes 100 milionů eur do projektu poblíž Samoboru, který je součástí jedné z největších greenfieldových investic v chorvatské logistice. Firma CE Industries Jaroslava Strnada ve spolupráci se skupinou Promet vykoupila z insolvence chorvatskou společnost Đuro Đaković, když ji zcela paralyzovaly dluhy. Dnes je jedním z největších výrobců nákladních vagonů v Evropě. V počtu vyrobených vagonů jsou nyní třetí největší v Evropě.
V jakých segmentech vidíte největší prostor pro české investory v chorvatském turistickém sektoru?
Češi v Chorvatsku investovali zejména v posledních letech prakticky do všech odvětví cestovního ruchu velmi intenzivně. Do segmentu přístavišť, nautiky na Jadranu a do hotelu v Pule kromě ostatních investic v jiných odvětvích investuje EMMA Capital Jiřího Šmejce. Velký hotel mezi Rijekou a Opatijí Hilton Rijeka Costabella s hodnotou přes 100 milionů eur vybudoval český JTH Holding Jaroslava Třešňáka a dále se plánuje výstavba velkého kongresového centra v rámci hotelu. Skupina Odien Group vlastní hotel Le Meridien Lav resort a plánuje další investice v Kaštelích poblíž Splitu. Čeští investoři se zaměřují i na chorvatské kempy. H2O Group investuje nejen do nemovitostí, ale plánují i jednu velkou investici do chorvatského cestovního ruchu.
Zmínil bych i investici, která je úzce svázaná s cestovním ruchem a hraje významnou úlohu vzhledem k tomu, že Chorvatsko je i automobilová destinace, a tou je rušení fyzických mýtnic od 1. března 2027. Práce provádí česká společnost TollNet a slovenský SkyToll ze skupiny PPF. Hodnota projektu je 100 milionů eur.
Existuje ještě v Chorvatsku region nebo místo, které může být v příštích letech hodně perspektivní a investoři ho ještě ve velkém neobjevili?
Velkou perspektivu budou mít v dalších letech rozhodně lázně Topusko, kde se v průběhu letošního roku očekává otevření hotelu Toplica, který nabídne 175 ubytovacích jednotek zájemcům o zdravotní cestovní ruch a wellness. Ve Varaždinských lázních se pro tento druh hostů v nejbližší době otevře čtyřhvězdičkový hotel Minerva.
Jaký infrastrukturní projekt je právě teď pro Chorvatsko nejvíc strategický?
Největším strategickým projektem, který nás čeká, je investice do železniční infrastruktury, hlavně železnice do Rijeky. Nová trať bude součástí tří významných transevropských dopravních koridorů, které propojují přístav Rijeka s Maďarskem a s dalšími středoevropskými státy.
Plánovaná dvoukolejná trať bude elektrifikovaná, navržená pro rychlosti až 160 km/h a bude na ní vybudováno pět nových stanic. Vzhledem k tomu, že nová trasa povede velmi náročným terénem, počítá se s výstavbou velkého množství železničních staveb: 17 viaduktů a 14 tunelů. Její výstavbou se výrazně zvýší bezpečnost a kapacita železniční dopravy, umožní se provoz vlaků o délce 750 metrů, což otevírá možnosti dalšího rozvoje přístavního areálu Rijeka včetně rozšíření přístavu na ostrově Krk. Tím by přístav Rijeka získal prvenství mezi přístavy severního Jadranu.
Úseky Karlovac–Skradnik a Skradnik–Krasica–Tijani jsou v současnosti ve fázi zpracování koncepčních projektů a získávání územních rozhodnutí. Plánuje se jejich získání do konce letošního roku a celý projekt by mohl být dostavěn v roce 2032. Délka tratě ze Záhřebu do Rijeky bude činit přibližně 175 kilometrů, tedy se zkrátí o 56 kilometrů oproti stávající délce. Odhadovaná hodnota prací na celé trati činí přibližně tři miliardy eur.
Probíhají i úpravy a rozšíření letišť?
Projekt modernizace letiště v Zadaru v hodnotě více než 15 milionů eur začal letos na jaře. Přestože práce probíhaly uprostřed turistické sezony, provoz plynule plynul, jen s dočasnými úpravami podmínek.
Plánem je rekonstruovat a prodloužit ranvej o 700 metrů na celkem 3200 metrů. Rozšířením odletové plochy letiště získá více než dva tisíce metrů čtverečních nové plochy, což zdvojnásobí kapacitu cestujících. Součástí komplexu bude také záchranná stanice vrtulníkové služby a řídicí centrum chorvatského řízení letového provozu. První fáze zahrnuje rozšíření odletové plochy a výstavbu nových bran a druhou je suterénní prostor s moderním automatizovaným třídicím centrem, které bude centrem systému zpracování zavazadel. Po dokončení projektu bude odbavení přesunuto do nové části budovy a starý terminál bude přeměněn na nákupní a stravovací zónu. Celý komplex by měl být kompletně dokončen v příštích pěti letech.
Letiště ve Splitu je kompletně renovované a obnovené od léta 2019, a stejně tak i záhřebské od března 2017. Letos se plánují práce na úpravě a rozšíření letiště v Pule.
Jaká nová letecká spojení jsou v plánu?
Letecké spojení z Dubrovníku do Spojených států letos nově doplní i linka ze Splitu do New Yorku společnosti United Airlines. Co se týče České republiky, v průběhu jarních, letních a podzimních měsíců létají pravidelně linky z Prahy do Zadaru, Splitu a do Dubrovníku. Velkou radost mi dělá i spojení hlavních měst Prahy a Záhřebu, které se loni po delší pauze obnovilo. Snažíme se propojit i ostatní česká města s letišti v Pule či Rijece.
Jaký vidíte potenciál rozvoje turistických produktů mimo hlavní sezonu?
Odlehčení jak časové, tak prostorové ve špičce sezony je jedním z hlavních cílů všech strategických dokumentů rozvoje chorvatského cestovního ruchu.
Kampaně a ostatní marketingové aktivity směřují právě tím směrem. Ještě před deseti lety turistická sezona v Chorvatsku trvala prakticky dva měsíce a v dnešní době už hovoříme o turistickém roku, sezona začíná koncem března nebo začátkem dubna a trvá do konce října, na což navazuje období adventu, kdy je opět Chorvatsko zajímavé coby turistická destinace.
Jaké segmenty cestovního ruchu mohou přilákat návštěvníky i mimo letní měsíce? Třeba gastronomie, sport či kultura?
Pokud se bavíme o gastronomii, musíme zmínit, že Chorvatsko dnes má 11 restaurací s jednou michelinskou hvězdou a jednu se dvěma. Možnosti outdoorových aktivit jsou skutečně široké. Každoročně se organizuje jedna velká sportovní akce, a to Ironman, letos se bude konat v říjnu. Nebo také Dubrovnik Spartan Trail, který se pořádá zpravidla koncem října a jehož loňským vítězem byl zrovna Čech. Samozřejmě se v Chorvatsku konají i kulturní akce a boom popularity v posledních letech zažívá i zdravotní cestovní ruch.
Existují v Chorvatsku nějaká omezení krátkodobých pronájmů?
Vlastníci bytů v bytových domech, kteří od 1. ledna 2025 využívají svůj byt ke krátkodobému pronájmu, jsou povinni získat souhlas spoluvlastníků do 1. ledna 2030. K tomu je nutná dvoutřetinová většina spoluvlastníků s dodatečnou podmínkou, že souhlas musejí dát i všichni zakladatelé společenství spoluvlastníků, kteří jsou vlastníky bytů, jejichž stěny, podlahy nebo stropy hraničí s jejich bytem určeným ke krátkodobému pronájmu.
Mají stále čeští turisté pro Chorvatsko velký význam?
Češi měli velký vliv na rozvoj chorvatského cestovního ruchu od jeho počátku. Byli mezi prvními turisty, kteří Chorvatsko navštěvovali, objevovali a velmi brzy do něj začali také investovat a stavět nové hotely, první například v roce 1911. Rád bych poděkoval všem Čechům, kteří pravidelně navštěvují Chorvatsko a mohli se přesvědčit o jeho kráse, dostupnosti a bezpečnosti. Rád bych také pozval i ty, kteří se do Chorvatsko nevypravili, aby se k nám podívali. My se vynasnažíme, aby z Chorvatska odjížděli spokojení.