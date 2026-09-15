Po Londýně se čeští architekti chystají dobýt Německo. Stavět chtějí hlavně sportovní arény
- Architektonické studio Chybík+Krištof se čím dál víc soustřední na zahraniční trhy.
- Od roku 2024 působí ateliér v Londýně, teď chce dobýt také Německo.
- Už to nese první ovoce - ateliér pracuje na největší sportovní hale v Británii.
Pro Jihlavu postavili novou multifunkční arénu, pro Lahofer budovu vinařství, pro Lesy ČR nové sídlo a pro Brno navrhli novou podobu Mendelova náměstí. Architektonickému studiu Chybík+Krištof začalo být Česko malé. Před dvěma roky tak studio otevřelo svoji kancelář také v Londýně, teď se chystá vstoupit také na německý trh. Tento krok ateliér odstartuje unikátní výstavou.
Berlínská galerie Aedes se v režii českých architektů změní na architektonický ateliér, kde si návštěvníci budou moci prohlédnout proces vzniku návrhů nových budov i celých čtvrtí. Chybík+Krištof to pojal netradičně, před otevřením studio vyhlásilo open call, ve kterém mohli zástupci veřejného i soukromého sektoru přihlásit konkrétní budovu či veřejný prostor. Architekti během výstavy pak čtyři projekty rozpracují.
V Německu chce ale ateliér ve své práci pokračovat i po výstavě. „S Německem toho sdílíme hodně, je to pro nás logický krok v rámci našich zahraničních aktivit. Právě Berlín toho má s českými městy hodně společného. Stejně jako v případě Prahy je to takové město nedokončených koncepcí, kdy se v důsledku politických a společenských zvratů razantně měnil jeho kurz rozvoje a je to dodnes na jeho podobě patrné,“ popisuje pro e15 architekt a spoluzakladatel ateliéru Ondřej Chybík. Německá metropole tak potřebuje doplnit rozbité městské struktury, přeměnit vysloužilé areály nebo propojit čtvrti pro pohodlný pohyb obyvatel. Zároveň je podle architekta prostor pro to, aby se napravily mnohé chyby autocentrismu, který městům v Česku i Německu dlouho vládl.
Je důležité pracovat s tím, co máme
Zatímco výstava se soustředí na Berlín, studio chce navázat kontakt v celém Německu. „Je to velká a různorodá země, jednotlivé regiony mají odlišné podmínky i stavební kultury, které chceme blíž poznat,“ dodává druhý spoluzakladatel ateliéru Michal Krištof.
Několik zakázek už architekti v Německu řeší, prozrazovat ale nemohou. Na výstavě v Aedes však chtějí ukázat, co umí, a to je hledání odpovědí na to, jak se mají dnešní města rozvíjet s ohledem na všechny výzvy. Ty Chybík+Krištof spatřuje v nedostupném bydlení nebo ve změně klimatu. „Je přitom potřeba důsledně pracovat s tím, co tady už máme. Město budoucnosti nevznikne na zelené louce, ale postupnou evolucí stávajících struktur,“ dodává Chybík.
Čtyři projekty, které v rámci výstavy vzniknou, by měly primárně sloužit jako vize, jak přistupovat k různým situacím jako je oživení veřejného prostoru, rekonstrukce chátrající budovy nebo transformace nevyužívaného areálu. Je také možné, že na některém z projektů budou pak architekti také pracovat. To je ale podle Chybíka zatím předčasné.
Londýn nese ovoce
Architektonické studio každopádně vyrazilo do světa skrze Londýn. To už nese konkrétní ovoce. Letos v květnu zveřejnili architekti návrh nové multifunkční haly London Colosseum ve východním Londýně, která bude po svém dokončení největší ve Velké Británii. Kromě haly pro 25 tisíc diváků je součástí projektu také věž s hotelem, kancelářemi, byty a konferenčními prostory.
„V Británii jsme pracovali na řadě dalších studií, které ale v tuto chvíli nemůžeme zveřejnit. Nyní se soustředíme především na projekt arény, který je pro nás mimořádně důležitý,“ líčí Krištof.
Ambicí studia je do budoucna rozvíjet zkušenosti s projekty jako je například multifunkční aréna v Jihlavě a uplatnit je v dalších zemích, architekty přitom zajímá celá Evropa.