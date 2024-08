Společnost H2 Global Group, která se specializuje na vývoj a prodej produktů s molekulárním vodíkem, se prezentuje jako ambiciózní hráč s vizí stát se miliardovou společností. Nedávno si centrální bankou nechala schválit dluhopisový prospekt, který jí umožní vydat dluhopisy v objemu až půl miliardy korun. Kolem firmy nicméně svítí několik varovných ukazatelů . Které to jsou a na co si dát pozor při nákupu podobných dluhopisů probírá v novém díle podcastu Business Club redaktor e15 Ondřej Souček a Martin Dočekal ze serveru Dluhopisář.

Marketingové ambice vs. realita

Souček i Dočekal poukazují na řadu varovných signálů spojených s investicí do dluhopisů H2 Global Group. „Firma je dosud ztrátová, ale zároveň je velice ambiciózní. Mluví o tom, že chce být miliardová firma a pokládá na svých stránkách i sugestivní otázku, jestli se blíží další český jednorožec,“ říká Souček.

Martin Dočekal, odborník na dluhopisy ze serveru Dluhopisář.cz, přidal svůj pohled: „Už tenkrát, v roce 2021 byla jejich logika a komunikace na náš vkus neuvěřitelně monstrózní. Říkali, že způsobí revoluci, budou to dělat všechno na mezinárodních trzích. My jsme v naší první recenzi dali najevo, že jim nechceme brát vítr z plachet, ale za dluhopisy za 7 procent ročně by to dělat neměli.“

Nedostatek důvěryhodných informací

Dalším významným problémem je nedostatek transparentnosti a absence nezávislého hodnocení dluhopisů. Dočekal upozornil na to, že dluhopisy H2 Global Group neprošly žádnou skutečně odbornou kontrolou: “Česká národní banka vůbec neposuzuje kvalitu toho dluhopisu, ale je pouze garantem toho, že daná firma o sobě řekla dostatek údajů, že zkrátka plní legislativní a informační povinnosti,” říká Dočekal a doporučuje, aby potenciální investoři vybírali pouze z dluhopisů, které mají v nabídce obchodníci s cennými papíry, banky nebo některý investiční fond. U nich totiž povolaní analytici prověřili, zda je ekonomika dané firmy dostatečná, aby vůbec byla schopna splácet závazky z dluhopisů.

Dalším varovným signálem je, že skupina H2 Global Group si nechala ocenit know-how firmy, které poté prezentovala jako ocenění celé společnosti. „Ocenění, které firma prezentuje, počítá s růstem tržeb o 70 procent každý rok po dobu pěti let. Navíc jsme našli chyby v posudku, například nesprávný výpočet nárůstu tržeb,“ dodal Dočekal.

Podle Dočekala by dluhopisy měly být nástrojem pro rozšíření již funkčního byznysu, nikoliv pro financování rizikových podniků. „Bohužel se u některých firem stalo, že si pletou dluhopisy s rizikovým kapitálem.“

Jak by má vypadat správné ocenění společnosti? Na co si dát největší pozor při nákupu firemních dluhopisů? Jak se mění český kapitálový trh a v čem nejvíc zaostáváme za USA? To všechno se dozvíte v podcastu Business Club.