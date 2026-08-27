Ostravská firma s „léčivým“ vodíkem je na hraně insolvence. Za pár dní má splatit 48 milionů
Ostravská společnost H2 Global Group, která od investorů vybrala stovky milionů korun, směřuje do insolvence.
- Firma má ke konci srpna splatit jistiny dluhopisů v objemu desítek milionů korun.
Její zakladatel David Maršálek mezitím shání na provoz podniku další prostředky, které je ochoten zajistit i svým rodinným domem.
Tlak na ostravskou společnost H2 Global Group, která se snaží globálně prosadit ve zdravotnictví pomocí takzvaného molekulárního vodíku, sílí. Poté, co na jaře přestala splácet výnosy z dluhopisů, se blíží termín splacení jistin. Firma dnes přitom shání peníze i na svůj provoz.
Příběh o zázračně účinném molekulárním vodíku, který má pomáhat mimo jiné při léčbě Alzheimerovy choroby a jemuž propůjčili své tváře známí sportovci i lékařské kapacity, čeká klíčová kapitola. Do konce srpna musí firma splatit jistiny dvou emisí dluhopisů, jejichž objem dosahuje přibližně 48 milionů korun. O dva měsíce později pak dalších 45 milionů. Firma však dnes není schopna potvrdit, jestli to zvládne.
Investor stále chybí
Na dotaz, zda má na platby dostatek peněz, šéf společnosti H2 Global Group David Maršálek odpověděl vyhýbavě: „V současné době společně s naším společníkem profesorem Shigeo Ohtou intenzivně jednáme s japonským partnerem, za nímž stojí americký investor, který projevil zájem o naši klinickou studii, její data, produkty, přístroje, patenty i o možné širší zapojení do H2 Global Group,“ říká zakladatel společnosti H2 Global Group David Maršálek, podle něhož v posledních týdnech probíhají jednání o možné formě vstupu strategického, finančního nebo majetkového partnera.
„Výsledek těchto jednání může být jedním z klíčových prvků zvládnutí současné finanční situace společnosti,“ dodává Maršálek, z jehož odpovědi tak nepřímo vyplývá, že zatím dostatkem prostředků nedisponuje.
Kolem společnosti už přitom krouží advokátní kanceláře, na něž se začínají obracet samotní nespokojení držitelé dluhopisů. A trpělivost jim může dojít právě nesplacením jistiny.
Blíží se konec vodíkového příběhu?
„Máme i klienty, kterým se na konci srpna mají splatit dluhopisové jistiny. Pokud k tomu nedojde, značí to závažnost finančních problémů. Obecně je pak nejlepší ochranou investic insolvenční návrh. Pokud ho nepodá nikdo jiný, zvážíme další kroky včetně vlastního insolvenčního návrhu,“ říká advokát Pavel Cink z advokátní kanceláře Cink a partneři. Více se k tématu zatím vyjadřovat nechtěl. Bez komentáře s ohledem na citlivost případu nechal i dotaz na počet zastupovaných věřitelů.
Část věřitelů zastupuje také advokát a insolvenční správce Pavel Fabian z advokátní kanceláře Fabian & Partners. Klienty se splatnými jistinami dluhopisů v srpnu sice nemá, to ale podle Fabiana neznamená, že jeho klienti nemají splatnou pohledávku.
„Splatné a v prodlení jsou jejich úrokové výnosy. Emitenti je přestali vyplácet již v průběhu letošního roku a prodlení trvá už řadu měsíců. Pro podání věřitelského insolvenčního návrhu přitom není třeba čekat na splatnost jistiny. Postačí prodlení s výplatou výnosů z dluhopisů,“ podotýká Fabian.
Jak e15 sleduje vývoj v H2 Global Group
Terapie vodíkem? Ostravská firma láká investory na zázračné tablety. Chce vybrat až půl miliardy
- První článek ze série vyšel v srpnu roku 2024 a zevrubně zkoumá jak byznysový model, tak potenciál z hlediska zdravotnictví
🎧 Nákup dluhopisů? Případ H2 Global Group odkrývá možná rizika
- V přidruženém podcastu se odborník na dluhopisy Martin Dočekal věnuje možným rizikům, které se pojí s nákupem dluhopisu nejen této firmy.
Ostravská H2 Global Group začíná nabízet podíly. Ztrátovou firmu oceňují na miliardy
- O Pár měsíců později si e15 všimla, že chce firma nabízet i přeměnu dluhopisů v podíl ve firmě. Pro ztrátové dluhopisové emitenty to může být způsob, jak se vyhnout nákladným splátkám.
Ostravští molekulární vodíkáři dostali pokutu od ČNB. Nepravdivě informovali o svých dluhopisech
- Na začátku roku vyšlo najevo, že firma neuváděla korektní informace o své dluhopisové nabídce. Proto dostala pokutu od ČNB.
Ostravští vodíkáři po letech nerůstu přestali platit. Investory dál lákají na historickou příležitost
- V dubnu ostravská společnost informovala, že momentálně není schopna splácet úroky z dluhopisů. Své investory prosí o trpělivost.
Ostravští vodíkaři nemají peníze a píší investorům: Insolvenční návrh nepodávejte, sežeňte raději investora
- V červnu firma připustila, že získání investora může být komplikované, a to minimálně do doby, než dokončí klinickou studii svého přístroje.
Podle něj by se věřitelé neměli řídit tím, co o situaci říká vedení skupiny, ale především tím, jak jsou jejich pohledávky zajištěné a jaké mají jiné právní možnosti.
Skupina podle Fabiana dnes prezentuje, že očekává dokončení klinické studie, vstup investora a stabilizaci hospodaření v roce 2027. „Nemáme však žádnou právně ověřitelnou skutečnost, že k takovému financování skutečně dojde,“ dodává. Jak navíc napsala e15 už dříve, společnost H2 Global Group své cíle již několikrát nenaplnila a odložila.
„Pasivní vyčkávání proto do roku 2027 nedoporučujeme. Bezprostřední promlčení jednotlivých nároků sice zpravidla nehrozí, odklad však může zhoršit praktickou vymahatelnost pohledávky,“ upozorňuje Fabian.
Reálné šance věřitelů na plné uspokojení dnes nelze spolehlivě vyčíslit. Podle Fabiana budou záviset zejména na skutečném majetku skupiny, na rozsahu jejích závazků vůči dalším věřitelům a na tom, zda k externímu financování dojde.
Podle Maršálka mají investoři na podání insolvenčního návrhu právo. Velkou váhu ale této hrozbě nepřisuzuje. „Intenzivně pracujeme na financování a strategickém řešení, které by umožnilo dokončit klíčové milníky projektu a maximálně zachovat jeho hodnotu pro věřitele i akcionáře. Nepředpokládáme, že někdo svým svéhlavým návrhem devalvuje hodnotu firmy před dokončením studie,“ konstatuje Maršálek.
Není ani na provoz
Jeho H2 Global Group kromě strategického investora shání i překlenovací finanční injekci. V dopise investorům z poloviny srpna Maršálek uvedl, že za deset milionů korun je ochoten nabídnout i garanci ve formě svého desetiprocentního podílu v celé skupině a nadto zajištění na svou soukromou nemovitost, která je momentálně k prodeji. Maršálek dnes vlastní 51 procent společnosti H2 Global Group. Zbytek kontroluje roztříštěná skupina investorů včetně olympionika Aleše Valenty nebo třeba primáře a majitele lázeňského sanatoria Josefa Petáka.
Prodávat nemovitost a současně ji nabízet jako zajištění pro potenciálního investora není zcela obvyklá kombinace. Maršálek v tom ale rozpor nevidí. „Nemovitost je aktuálně nabízena k prodeji, ale stále jsem jejím vlastníkem. Pokud by byla využita jako zajištění investice, její další prodej by se samozřejmě musel řídit podmínkami této transakce,“ vysvětluje. Na nemovitosti je nyní bankovní zástava ve výši přibližně dva miliony korun. V inzerátu se zrekonstruovaný ostravský rodinný dům s rozsáhlou zahradou nabízí za necelých deset milionů korun, přičemž původně inzerovaná cena dosahovala 16 milionů korun.
Další peníze budou potřeba
Získané prostředky chce H2 Global využít na stabilizaci provozu, dokončení klinické studie, úhradu souvisejících nákladů a pokračování regulatorního procesu. Samotné dokončení studie podle něj vyžaduje přibližně 2,5 milionu korun. „Deset milionů zdaleka nepředstavuje konečný rozpočet celé budoucí certifikace a komercializace,“ připouští Maršálek.
Odborník na dluhopisy Martin Dočekal, který je vůči byznys modelu společnosti H2 Global Group dlouhodobě skeptický, však investory varuje, že zadlužená ostravská společnost naplňuje takřka veškeré varovné znaky problémového emitenta dluhopisů, který je na konci svých sil.
„Jedná se o další ukázkový příklad dluhopisového letadla. Firma nikdy nebyla zisková. Měla hluboce záporný vlastní kapitál a marketing mohutně zveličoval skutečnosti a zamlčoval rizika. Věřitelé tak financovali pouze startupový nápad, a tak jeho konec nastal hned při splatnosti prvního většího balíku dluhopisů, který se nepodařilo přeměnit v další dluhopisy nebo akcie,“ má jasno Dočekal.
Maršálek už dříve uvedl, že skupina v letech 2021 až 2025 prošla počáteční, takzvanou seedovou fází, během níž od investorů získala zhruba 18 milionů dolarů. V přepočtu na dnešní koruny jde o více než 370 milionů korun. Jaká část z toho je už splacena, Maršálek neupřesnil, protože informaci považuje za interní.
Ostravská společnost se prezentuje jako globální pionýr v oblasti takzvaného molekulárního vodíku. Ten má mít ve formě tablet či inhalace plynu blahodárné účinky na celou řadu zdravotních neduhů. Podle firmy pomáhá s obezitou, dlouhým covidem nebo například s Alzheimerovou chorobou. Tablety prodává skupina H2 Global Group na svém e-shopu, terapii vodíkem pomocí inhalace dnes nabízejí mnohá lázeňská zařízení. Klinické testy účinnosti však zatím chybějí.